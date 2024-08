Prezident Pellegrini: SNP nás zjednotilo ako národ, dnes spoločnosť rozdeľuje nenávisť (video+foto)

SNP potvrdilo silnú túžbu po slobode

29.8.2024 (SITA.sk) - Slovenské národné povstanie (SNP) potvrdilo, aká silná a nezlomná bola túžba slovenského národa po slobode. Uviedol to prezident Peter Pellegrini , ktorý vystúpil so svojím prejavom na oslavách 80. výročia SNP v Banskej Bystrici.Osobitne sa prihovoril priamym účastníkom SNP s tým, že si ctí ich odvahu, statočnosť a schopnosť prinášať obete pre slovenský národ."Je to silný morálny odkaz pre ďalšie generácie, ktoré ho musia nasledovať. Ctím si vás za vašu vnútornú silu, oddanosť vlasti a rešpekt k hodnote slobody, ktorú ste bránili spolu s predstaviteľmi iných národov v boji proti ideológii zla a nenávisti," povedal prezident.Priblížil, že priami účastníci SNP bojovali proti ideológii, ktorá vyčleňovala celé národy a národnosti ako menejcenné spoločenstvo, ktoré je určená na likvidáciu alebo otroctvo."Bojovali ste proti zlu, v ktorom sa život človeka zredukoval len na vytetované číslo na predlaktí. A kde o osude nevinných ľudí rozhodovalo jedno gesto esesáka pri bráne koncentračného tábora. Napravo znamenalo život, naľavo smrť," zdôraznil Pellegrini a pripomenul, že mnohí Slováci a Slovenky nedostali šancu na budúcnosť a museli navždy zmiznúť z povrchu zeme."Ostali po nich len hrôzostrašné pamätníky ľudskej nenávisti a zloby v Oswienčime, Buchenwalde, Treblinke a desiatkach ďalších miest," dodal prezident, podľa ktorého SNP potvrdilo silnú túžbu slovenského národa po slobode.Prezident sa poďakoval veteránom SNP za ich statočnosť, vďaka ktorej sa celý slovenský národ mohol zaradiť medzi víťazov druhej svetovej vojny."Vy ste tí, ktorým dnes vďačíme za to, že sme neskončili na strane porazených a na strane hanby. Že koncentračný tábor v Seredi ako symbol morálneho a politického zlyhania nahradilo vaše hrdinstvo a odvaha," povedal prezident prítomným účastníkom SNP s tým, že každý jeden z nich, ktorý bojoval proti fašizmu, by si zaslúžil, aby sa jeho meno navždy zapísalo do učebníc dejepisu.Prezident v rámci svojho príhovoru citoval partizána Karola Kunu, ktorý pôsobil v jednotke s názvom Za Slobodu Slovanov. Ten uviedol, že povstanie im dalo veľa, a to hrdosť, sebavedomie, rešpekt a uznanie. Stálo to však podľa jeho slov veľkú cenu, ktorú zaplatili odvahou a obeťami."Hrdosť na SNP znamená budovať a rozvíjať našu národnú pamäť. Znamená to ctiť si skutočných hrdinov, inšpirovať sa ich ľudským príbehom a vštepovať ho mladým generáciám," vyhlásil prezident.Sebavedomie ako odkaz podľa hlavy štátu znamená, že slovenský národ dokáže brániť idey slobody. "Tieto idey počas povstania stáli nad režimom, ktorý kolaboroval so zlom. Častokrát je nám vnucované, že sme malý a nepodstatný národ a náš hlas vo svete nič neznamená. Nie je to však pravda," upozornil Pellegrini s tým, že odkaz SNP zo Slovenska vytvoril sebavedomý národ.Slovensko sa podľa prezidenta nebojí obhajovať svoju pravdu. Žijúcim účastníkom SNP súčasne prisľúbil, že to tak bude aj naďalej, pretože je to odkazom SNP.Ľudia, ktorí sa aktívne zúčastnili na SNP alebo mu pomáhali, podľa prezidenta tvorili aj rešpekt. Ako zdôraznil, boli nútení vziať do ruky zbraň, riskovať svoje životy a zdravie, zápasiť s nedostatkom potravy a znášať ťažké, často až hraničné životné podmienky a situácie."V každom z nás sa môže skrývať schopnosť siahnuť na dno svojich síl a dokázať vo výnimočných situáciách aj výnimočné veci," povedal prezident a vyzdvihol aj schopnosť odpúšťať. Pripomenul, že viacerí pamätníci zdôraznili, že necítili nenávisť, a to aj napriek hrôzam, ktoré zažili na bojisku či v koncentračnom tábore."V porovnaní s hrôzami vojny sú naše dôvody a pohnútky na nenávisť doslova smiešne a nepodstatné," dodal prezident a pokračoval hovorením o uznaní. Slovensko ho podľa Pellegriniho získalo tým, že sa dokázalo zjednotiť ako národ."SNP bolo príležitosťou a priestorom pre spoluprácu všetkých, ktorým záležalo na spoločnom cieli – na tom, aby Slovensko bolo opäť slobodné," zdôraznil prezident.Ako povedal, predkovia prekonali názorové rozdiely a začali s vysťahovaním fašizmu z nášho územia, čo je to príkladom aj pre dnešné spoločenské a politické elity.Prezident vyzval aj na tichú spomienku na tých, ktorí sa slobody už nedožili, no zaplatili za dnešnú slobodu svojím životom. V tejto súvislosti spomenul príbeh účastníka Vladimíra Strmeňa , ktorý bol tiež prítomný na oslavách SNP."Vybuchnutá mína mu poznačila ruku, ktorou si chránil tvár, avšak kamaráti okolo neho také šťastie v nešťastí nemali - a už sa nikdy nevrátili k svojim rodinám," pripomenul Pellegrini s tým, že si uvedomuje morálny záväzok napĺňať historický odkaz SNP. "Ak odídu poslední živí pamätníci vojny a ich odkaz neostane natrvalo v pamäti národa, vznikajú predpoklady na vznik novej vojny," dodal prezident.Oslavy sú pogľa neho príležitosťou na vyslanie jasného signálu, že Slovensko nedovolí, aby sa tragické dejiny opakovali. "Že nedovolíme, aby sa prepisovala história a vrahovia sa stali idolmi nastupujúcej mládeže," vyhlásil prezident s tým, že Slovensku musí byť hrdým, sebavedomým a slobodným národom."Buďme národom, ktorý vždy bude brániť hodnoty slobody a demokracie. A buďme národom, ktorý si vie zastať svoje miesto vo svete," uzavrel Pellegrini.