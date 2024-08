Žiga: Kto bol na správnej strane počas SNP ukázali dejiny. A história to raz ukáže aj o súčasnom turbulentnom období (video+foto)

Prihovoril sa aj prítomným veteránom SNP

Mier už nie je samozrejmosťou

29.8.2024 (SITA.sk) - Najhoršie je, keď zlo a dobro začínajú splývať a zo slov o mieri sa stáva len prázdna fráza. Uviedol to podpredseda Národnej rady SR poverený jej vedením Peter Žiga vo svojom príhovore na oslavách 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici.Ako uviedol, je to 80 rokov od SNP, čo je z pohľadu človeka celý život a spomienky časom vyblednú.„Neprajníci tvrdia, že my Slováci sme vlastný štát získali zadarmo a len šťastnou náhodou v priaznivom historickom období. A málo si ho vážime preto, lebo sme nemuseli za svoju slobodu prelievať krv. Je to nezmysel. Pretože korene budúcej samostatnosti a modernej SR sú totiž práve v SNP," uviedol Žiga.Právo stáť na strane víťazov si podľa Žigu vybojovali Slováci vlastným hrdinstvom a odvahou bojovať v mene dobra so zbraňou v ruke proti obrovskej presile.„Slováci ukázali, že sú malý, ale statočný národ. Vojaci, partizáni, ale aj obyčajní ľudia sa 29. augusta 1944 rozhodli povstať proti tyranii. Dobre vedeli, že riskujú slobodu a životy. Bol to vedomý boj proti skúsenému a silnému nepriateľovi," pripomenul Žiga a prihovoril sa aj prítomným veteránom SNP.„Drahí veteráni, účastníci povstania, vy ste skutoční hrdinovia doby. Vy ste živým dôkazom toho, že o tom, kto stál na správnej strane, rozhodli dejiny. Rovnako o tom, kto stojí na správnej strane dnes, v tomto turbulentnom období, rozhodne až s odstupom času história a žiadni dnešní samozvaní majitelia pravdy," zdôraznil Žiga s tým, že aj vtedajšia politická reprezentácia pochopila, že o slobodu je potrebné bojovať, hoci aj proti presile.Žiga ocenil, že osláv SNP sa zúčastňujú ako koaliční, tak aj opoziční politici. „Napriek tvrdým politickým súbojom nás táto téma spája, je za ňou hrdosť na Slovensko a na našich predkov," zdôraznil Žiga a dodal, že Slováci sa vždy v ťažkých chvíľach dokázali zjednotiť.Podľa Žigu je súčasne nutné, aby staršia generácia hovorila tej mladšej o SNP, ktorá sa o ňom dočíta už len v učebniciach. „Pripomínajme si, že pridať sa k povstaniu znamenalo riskovať život. Že hrdinstvo nebolo len zobrať do ruky zbraň a vyraziť do boja," uviedol Žiga a pokračoval, že to bola odvaha, za ktorú hrozila smrť.„V povstaní sa na stranu Slovákov postavili plnou silou najmä Sovieti, Francúzi, Američania, Briti a ďalší. Ale najmä to bolo 60-tisíc vojakov slovenskej armády a 18-tisíc našich partizánov. Udržanie povstaleckého územie v tyle sovietsko-nemeckého frontu a rozsah povstania boli v Európe nevídané, bolo to obdobie veľkých hrdinstiev v krutej a smutnej dobe," dodal Žiga.Poukázal na to, že dnes už nie je mier samozrejmosťou a svet prestáva byť bezpečný. „Nedovoľme, aby sa zlo opäť šírilo a delilo ľudí na dobrých a správnych a na zlých a neslušných. Na konci tejto cesty je totiž vždy nejaká Kremnička alebo Terezín," upozornil Žiga s tým, že je potrebné hľadať veci, ktoré nás spájajú. SNP je podľa neho jednou z nich. „Večná česť a sláva všetkým hrdinom," uzavrel Žiga.