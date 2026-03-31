Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Prezident Pellegrini vymenoval tridsiatich nových profesorov vysokých škôl – FOTO
Prezident Peter Pellegrini v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval 30 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl.
31.3.2026 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini v utorok v Prezidentskom paláci vymenoval 30 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Ide o odborníkov z prírodných, medicínskych, technických, spoločenských, humanitných, ekonomických, pedagogických aj umeleckých oblastí.
„S pocitmi radosti či uspokojenia z dosiahnutého výsledku titul profesora kladie na vaše plecia aj veľkú zodpovednosť za to, v akej kondícii bude slovenské vysoké školstvo a v akých podmienkach získava vzdelanie naša mladá generácia,“ povedal prezident Pellegrini. Prezident zároveň vyzval akademickú obec k aktívnej úlohe pri zlepšovaní spoločenskej atmosféry.
„Máte možnosť vnášať kultivovanosť nielen do vysokoškolského prostredia, ale do celej slovenskej spoločnosti, ktorá zápasí s vysokou mierou polarizácie a prejavmi nenávisti,“ povedal prezident a zároveň zdôraznil potrebu korektnej akademickej debaty.
Pellegrini tiež dodal, že úspechy nie je možné dosahovať v nepriaznivej politickej a spoločenskej atmosfére. Prezident na záver zdôraznil význam demokratickej diskusie v rámci etických a kultúrnych noriem, ktoré má práve akademická obec nastavené veľmi vysoko.
„Verím, že na to budete myslieť a že aj vašou zásluhou Slovensko zaznamená pokrok. Že bude krajinou, ktorá poskytne mladým ľuďom uplatnenie, ale aj dôstojné a kultivované životné podmienky, aby ich nehľadali inde vo svete,“ uzavrel.
Vymenovaní boli dnes: Marcel Benčík, odbor dizajn, Iveta Boroňová, odbor antropológia, Peter Borza, odbor história, Martin Bugaj, odbor dopravné služby, Tatiana Bužeková, odbor religionistika, Peter Celec, odbor molekulárna biológia, Ľuboš Danišovič, odbor biológia, Mária Dědová, odbor psychológia, Ján Erdélyi, odbor geodézia a kartografia, Vladimír Falťan, odbor geografia, Eva Goncalvesová, odbor vnútorné choroby, Andrea Grominová, odbor cudzie jazyky a kultúry, Jana Hojstričová, odbor výtvarné umenie, Edita Hornáčková Klapicová, odbor cudzie jazyky a kultúry, Zlatica Huľová, odbor odborová didaktika, Richard Imrich, odbor normálna a patologická fyziológia, Jana Kajanová, odbor manažment, Ema Kantorová, odbor neurológia, Peter Kerekes, odbor filmové umenie a multimédiá, František Križan, odbor geografia, Adriána Liptáková, odbor hygiena, Soňa Lovašová, odbor sociálna práca, Marcela Malindžáková, odbor logistika, Ruslan Mariychuk, odbor všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií, Michal Minár, odbor neurológia, Martin Putala, odbor organická chémia, Stanislav Stuchlík, odbor molekulárna biológia, István Szőköl, odbor odborová didaktika, Marek Vaculík, odbor fyziológia rastlín, Anton Vydra, odbor systematická filozofia.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini vymenoval tridsiatich nových profesorov vysokých škôl – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Výzva akademickej obci
Význam demokratickej diskusie
