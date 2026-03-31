Utorok 31.3.2026
Meniny má Benjamín
31. marca 2026
Vallovým kandidátom na starostu Petržalky je Daniel Klimovský, v súčasnom vedení vidí viaceré nedostatky – VIDEO
Koalícia strán Team Bratislava (TB), Sloboda a solidarita ...
31.3.2026 (SITA.sk) - Koalícia strán Team Bratislava (TB), Sloboda a solidarita (SaS), Progresívne Slovensko (PS) a Demokrati v utorok predstavila svojho kandidáta na starostu Petržalky, ktorým je Daniel Klimovský.
Ten viac ako dve desaťročia pôsobí na pozícii medzinárodného experta na územnú samosprávu. Klimovský poukázal na viaceré nedostatky, ktoré vidí v súčasnom vedení mestskej časti. Spomenul napríklad Námestie Republiky, ktoré podľa neho symbolizuje nevyužitú príležitosť.
Obrovský rozvojový potenciál
"Petržalka má obrovský rozvojový potenciál, žiaľ dnes sa jej obyvateľom dostávajú služby druhej akosti," skonštatoval Klimovský. Súčasný starosta Petržalky má podľa neho rád konflikty.
"Konflikty s magistrátom, s poslancami so športovými komunitami či s aktívnymi obyvateľmi. Kým iné mestské časti spolupracujú s magistrátom napríklad na zavádzaní parkovacej politiky, on prichádza z vlastným riešením, ktoré v skutočnosti do systému vnáša chaos," dodal kandidát na starostu Petržalky.
Kritika žabo-myších vojen
Podľa Klimovského žabo-myšie vojny súčasného vedenia Petržalky majú za následok, že obyvatelia tretej najväčšej mestskej časti na Slovensku nedostávajú služby v kvalite, akú si zaslúžia.
"Starosta Hrčka to možno myslí dobre a snaží sa. No na druhej strane nás jeho prístup - všetko sám, stál už milióny eur v známej kauze sprenevery na úrade a rovnako tak v nedomyslených riešeniach, ktoré si vyžadujú dodatočnú úpravu," doplnil.
"Nie som klasickým kariérnym politikom. Som expertom na územnú samosprávu, medzinárodným konzultantom a zároveň univerzitným odborníkom, ktorý sa dlhodobo venuje samosprávam. Obce a mestá doma i v zahraničí moje služby využívajú celé roky," skonštatoval Klimovský a dodal, že ako blízky spolupracovník Matúša Valla a Juraja Drobu zabezpečí, že Petržalka sa prestane utápať v zbytočných konfliktoch a začne klásť dôraz na spoluprácu.
"Mojím cieľom je moderná a odborne riadená Petržalka, kde projekty fungujú, úrad pracuje efektívne a obyvatelia dostávajú vo všetkých oblastiach kvalitu prvej triedy," skonštatoval kandidát na starostu. V rámci budúcej spolupráce Petržalky s magistrátom a BSK spomenul aj premenu Námestia republiky, pre ktorú má mesto pripravený projekt a v prípade svojho zvolenia chce na ňom spolu s magistrátom pracovať.
Petržalka si zaslúži viac ako polovičaté riešenia
"Daniel Klimovský prináša niečo, čo dnes Petržalke chýba – schopnosť robiť rozhodnutia, ktoré sú kvalitné a udržateľné" doplnil primátor Matúš Vallo s tým, že Petržalka si zaslúži viac ako polovičaté riešenia.
Na potrebu systémových zmien vo vedení mestskej časti upozornil podpredseda PS Ivan Štefunko a pripomenul spreneveru, ktorú niekoľko rokov nikto neodhalil: "Situácia, ktorá sa stala za starostovania pána Hrčku, sa už nikdy nemôže opakovať," zdôraznil Štefunko.
K podpore kandidáta sa pridal aj predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba so stranou SaS: "Daniela poznám zo spolupráce pri tvorbe dokumentu o reforme verejnej správy, ktorej je spoluautorom a pri ktorej som zistil, že okrem jeho akademických zásluh si vie vyhrnú rukávy a byť praktickým človekom pre mestskú časť ako je Petržalka," uviedol Droba.
Vallo sa vyjadril aj k prehodnoteniu kandidatúry Tatiany Kratochvílovej na starostku Petržalky. "Pre Petržalku urobila veľmi veľa, je aktívna v miestnom zastupiteľstve a ja kvitujem jej rozhodnutie, ktorým je naďalej sa venovať téme dopravy," skonštatoval primátor s tým, že Kratochvílová bude aj naďalej vykonávať funkciu viceprimátorky hlavného mesta pre oblasť dopravy, nakoľko ide o oblasť, ktorej sa venuje celý život a ktorú vyštudovala.
Zdroj: SITA.sk - Vallovým kandidátom na starostu Petržalky je Daniel Klimovský, v súčasnom vedení vidí viaceré nedostatky – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Pellegrini vymenoval tridsiatich nových profesorov vysokých škôl – FOTO
Ministerka kultúry Šimkovičová odvolala riaditeľky Štátnej vedeckej knižnice a Slovenského technického múzea v Košiciach
