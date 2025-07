Prezident Pellegrini vyzdvihol ME21 aj výkony: „Najlepšia reklama pre SR“

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini vyzdvihol prácu organizátorov na usporiadaní futbalových majstrovstiev Európy do 21 rokov a zároveň pochválil reprezentačný tím za výkony, ktoré počas neho predviedol. Stalo sa tak v stredu počas prijatia predstaviteľov tímu, hráčov a prezidenta Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jána Kováčika v Prezidentskom paláci.





Hlavu štátu potešila vysoká úroveň podujatia, reakcie zúčastnených tímov, predstaviteľov Európskej futbalovej únie (UEFA), ale aj verejnosti. „Je mi veľkou cťou, že dnes môžem prijať delegáciu SFZ, aby sme tak uzavreli jedno nádherné podujatie, ktoré sa uskutočnilo po 25 rokoch opäť na Slovensku. Chcem, aby sme dnes vyzdvihli a poďakovali všetkým, ktorí pomohli k úspešnej realizácii tohto obrovského podujatia. V rámci Európy sme boli jedineční v tom, že sme boli po niekoľkých rokoch krajina, ktorá usporiadala toto podujatie sama. Priniesli sme európsky futbal na najvyššej úrovni do všetkých kútov Slovenska a som rád, že ho na slovenských štadiónoch mohlo vzhliadnuť takmer 300.000 divákov,“ povedal na stredajšom stretnutí Pellegrini, ktorý vyzdvihol aj fakt, že rekordné čísla spomedzi posledných ročníkov dosiahla aj sledovanosť podujatia v celej Európe: „Bola to obrovská reklama pre Slovenskú republiku, pretože viac ako 120 miliónov divákov je obrovské číslo.“Podľa prezidenta aj tieto čísla ukazujú, že sa na Slovensku oplatí investovať do športovej infraštruktúry. Vyzdvihol aj prácu bezpečnostných zložiek a fakt, že sa podujatie zaobišlo bez incidentov. „Najvyšší funkcionári UEFA ďakujú a hodnotia, že to bol jeden z najúspešnejších šampionátov za posledné roky a Slovensko za to dostalo vysoké ohodnotenie,“ uviedol.Mladí Slováci prehrali v základnej skupine s favorizovanými tímami Španielska (2:3) a Talianska (0:1), pričom už pred posledným zápasom bol ich osud spečatený. So šampionátom sa domáci tím rozlúčil víťazstvom 2:1 nad Rumunskom a so ziskom troch bodov obsadil v tabuľke A-skupiny tretie miesto. Napriek nepostupu do štvrťfinále však zanechal sympatický dojem. „Chcem sa poďakovať aj našim skvelým futbalistom, trom, ktorí sú tu, ale aj všetkým, ktorí tu dnes nie sú, za skvelú reprezentáciu. Mal som možnosť vzhliadnuť niektoré z tých zápasov a naozaj odviedli skvelé výkony. Boli to napínavé zápasy do posledných minút. Sú to mnohí už dnes špičkoví hráči a čaká ich skvelá kariéra,“ dodal prezident SR.Delegácia SFZ na čele s Kováčikom prezentovala hlave štátu prvú várku dát a čísel o šampionáte. „V priebehu niekoľkých týždňov budeme mať aj ekonomické ukazovatele, čo tento šampionát priniesol pre SR. Môžeme povedať, že prínos je mnohonásobne väčší ako investície. Pred desiatimi rokmi, keď sme začali snívať tento sen, tak šesť z tých štadiónov ešte ani nestálo,“ uviedol Kováčik a poďakoval sa za podporu.Podľa šéfa SFZ dopadol šampionát veľmi dobre, čo ocenili aj zahraniční predstavitelia: „Pre mňa je veľmi dôležité, ako ho zhodnotili najvyšší zástupcovia a funkcionári UEFA. Listy od prezidenta Aleksandra Čeferina a od zástupcu generálneho sekretára Giorgia Marchettiho, ktorý tu bol ako najvyšší predstaviteľ UEFA na finále, hovoria za všetko. Spokojnosť bola na všetkých úrovniach. Takže aj ja som spokojný. Dva a polročná práca celého tímu SFZ a UEFA dopadla najlepšie a priniesla také výsledky, aké sme si želali.“Na prijatí zastupovali hráčsku kabínu Tomáš Suslov, Nino Marcelli a Artur Gajdoš, ktorí spolu s trénerom Jaroslavom Kentošom odovzdali prezidentovi reprezentačný dres s jeho menom a číslom 10.