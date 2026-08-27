Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 27.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Silvia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Prezident Poľského olympijského výboru skončil v rukách polície, je podozrivý z korupcie súvisiacej s kryptomenami


Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)

Vyšetrovanie odhalilo podozrenia z úplatkárstva a prepojení na organizovaný zločin. Prezident Poľského olympijského výboru (PKO) Radoslaw Piesiewicz vo štvrtok skončil v rukách polície v rámci ...



Zdieľať
gettyimages 1305787287 676x507 27.8.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie odhalilo podozrenia z úplatkárstva a prepojení na organizovaný zločin.


Prezident Poľského olympijského výboru (PKO) Radoslaw Piesiewicz vo štvrtok skončil v rukách polície v rámci vyšetrovania korupcie. Agemtúru AFP o tom informoval súdny zdroj. Piesiewicz je podozrivý z prijímania úplatkov za udeľovanie zmlúv na sponzorstvo spoločnosti Zondacrypto, ktorú poľská vláda obviňuje z prepojení na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.

Minister športu Poľska Jakub Rudnicki potvrdil zatknutie Piesiewicza v príspevku na platforme X a uviedol, že taká osoba by nikdy nemala byť prezidentom Poľského olympijského výboru. Podľa neho Piesiewicz diskreditoval poľský olympizmus.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Vyšetrovanie vedené poľskými orgánmi bolo spustené v apríli, čo vyvolalo výzvy väčšiny poľských športových zväzov na odstúpenie Piesiewicza.

Podľa zdrojov bol osobne zodpovedný za podpis sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Zondacrypto, podľa ktorej mali byť medailisti zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo ocenení v kryptomenách.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Zondacrypto neskôr čelila finančným problémom a prestala fungovať, pričom vyplácanie kryptomenových prémií medailistom bolo nespoľahlivé.

Vláda odhaduje, že zánik spoločnosti Zondacrypto spôsobil škody vo výške 350 miliónov zlotých (približne 80,86 milióna eur), pričom obeťami sa stalo asi 30-tisíc ľudí.

Médiá zároveň uviedli, že Piesiewicz mal od Przemyslawa Krala zo Zondacrypto dostať hodinky v hodnote 40-tisíc eur ako dar, čo Piesiewicz poprel a tvrdí, že si hodinky zaplatil sám.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Poľského olympijského výboru skončil v rukách polície, je podozrivý z korupcie súvisiacej s kryptomenami © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zimná olympiáda - Miláno a Cortina (ZOH 2026 v Taliansku)
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Slovan Bratislava už pozná mená súperov v Lige majstrov. Žreb im prisúdil aj obhajcu prvenstva z Paríža či Inter Miláno
<< predchádzajúci článok
Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 