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27. augusta 2026
Prezident Poľského olympijského výboru skončil v rukách polície, je podozrivý z korupcie súvisiacej s kryptomenami
Vyšetrovanie odhalilo podozrenia z úplatkárstva a prepojení na organizovaný zločin. Prezident Poľského olympijského výboru (PKO) Radoslaw Piesiewicz vo štvrtok skončil v rukách polície v rámci ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovanie odhalilo podozrenia z úplatkárstva a prepojení na organizovaný zločin.
Prezident Poľského olympijského výboru (PKO) Radoslaw Piesiewicz vo štvrtok skončil v rukách polície v rámci vyšetrovania korupcie. Agemtúru AFP o tom informoval súdny zdroj. Piesiewicz je podozrivý z prijímania úplatkov za udeľovanie zmlúv na sponzorstvo spoločnosti Zondacrypto, ktorú poľská vláda obviňuje z prepojení na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.
Minister športu Poľska Jakub Rudnicki potvrdil zatknutie Piesiewicza v príspevku na platforme X a uviedol, že taká osoba by nikdy nemala byť prezidentom Poľského olympijského výboru. Podľa neho Piesiewicz diskreditoval poľský olympizmus.
Vyšetrovanie vedené poľskými orgánmi bolo spustené v apríli, čo vyvolalo výzvy väčšiny poľských športových zväzov na odstúpenie Piesiewicza.
Podľa zdrojov bol osobne zodpovedný za podpis sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Zondacrypto, podľa ktorej mali byť medailisti zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo ocenení v kryptomenách.
Zondacrypto neskôr čelila finančným problémom a prestala fungovať, pričom vyplácanie kryptomenových prémií medailistom bolo nespoľahlivé.
Vláda odhaduje, že zánik spoločnosti Zondacrypto spôsobil škody vo výške 350 miliónov zlotých (približne 80,86 milióna eur), pričom obeťami sa stalo asi 30-tisíc ľudí.
Médiá zároveň uviedli, že Piesiewicz mal od Przemyslawa Krala zo Zondacrypto dostať hodinky v hodnote 40-tisíc eur ako dar, čo Piesiewicz poprel a tvrdí, že si hodinky zaplatil sám.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Poľského olympijského výboru skončil v rukách polície, je podozrivý z korupcie súvisiacej s kryptomenami © SITA Všetky práva vyhradené.
Prezident Poľského olympijského výboru (PKO) Radoslaw Piesiewicz vo štvrtok skončil v rukách polície v rámci vyšetrovania korupcie. Agemtúru AFP o tom informoval súdny zdroj. Piesiewicz je podozrivý z prijímania úplatkov za udeľovanie zmlúv na sponzorstvo spoločnosti Zondacrypto, ktorú poľská vláda obviňuje z prepojení na nacionalistické opozičné skupiny, organizovaný zločin a ruské spravodajské služby.
Minister športu Poľska Jakub Rudnicki potvrdil zatknutie Piesiewicza v príspevku na platforme X a uviedol, že taká osoba by nikdy nemala byť prezidentom Poľského olympijského výboru. Podľa neho Piesiewicz diskreditoval poľský olympizmus.
Vyšetrovanie vedené poľskými orgánmi bolo spustené v apríli, čo vyvolalo výzvy väčšiny poľských športových zväzov na odstúpenie Piesiewicza.
Podľa zdrojov bol osobne zodpovedný za podpis sponzorskej zmluvy so spoločnosťou Zondacrypto, podľa ktorej mali byť medailisti zo ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo ocenení v kryptomenách.
Zondacrypto neskôr čelila finančným problémom a prestala fungovať, pričom vyplácanie kryptomenových prémií medailistom bolo nespoľahlivé.
Vláda odhaduje, že zánik spoločnosti Zondacrypto spôsobil škody vo výške 350 miliónov zlotých (približne 80,86 milióna eur), pričom obeťami sa stalo asi 30-tisíc ľudí.
Médiá zároveň uviedli, že Piesiewicz mal od Przemyslawa Krala zo Zondacrypto dostať hodinky v hodnote 40-tisíc eur ako dar, čo Piesiewicz poprel a tvrdí, že si hodinky zaplatil sám.
Zdroj: SITA.sk - Prezident Poľského olympijského výboru skončil v rukách polície, je podozrivý z korupcie súvisiacej s kryptomenami © SITA Všetky práva vyhradené.
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