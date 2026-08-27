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 24hod.sk    Šport

27. augusta 2026

Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza


Tagy: La Liga

Klub Atlético Madrid jasne deklaroval nesúhlas s predajom Juliána Álvareza do FC Barcelona. Španielsky futbalový klub Atlético Madrid jasne odmietol akékoľvek rokovania s konkurenčným FC Barcelona ...



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alvarez 676x451 27.8.2026 (SITA.sk) - Klub Atlético Madrid jasne deklaroval nesúhlas s predajom Juliána Álvareza do FC Barcelona.


Španielsky futbalový klub Atlético Madrid jasne odmietol akékoľvek rokovania s konkurenčným FC Barcelona ohľadom možného prestupu útočníka Juliána Álvareza. Správa o nezáujme rokovaní so šampiónom La Ligy zaznela vo štvrtok na tlačovej konferencii "Los Colchoneros".

Predstavenstvo Atlética jednomyseľne vyjadrilo plnú podporu rozhodnutiu nevyjednávať o prestupe Álvareza do organizácie Blaugranas. Klub však zároveň uviedol, že nie je úplne zatvorený voči iným záujemcom, v posledných dňoch sa spomínal aj záujem londýnskeho Arsenalu o služby argentínskeho reprezentanta.

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"Neboli a ani nebudú žiadne rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza,“ uvádza sa v stanovisku Atlética. Klub zároveň dodal, že je pripravený na rokovania týkajúce sa prestupov, avšak len "v etickej a profesionálnej rovine s rešpektom medzi klubmi".

FC Barcelona tieto požiadavky podľa Atlética zatiaľ nesplnila, o ďalších detailoch však madridský klub neinformoval. Rojiblancos už predtým podali oficiálnu sťažnosti na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Španielsku futbalovú federáciu (RFEF) pre neetické správanie FC Barcelona pri snahe získať Álvareza.

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Atlético vyjadrilo presvedčenie, že Argentínčan chápe rozhodnutie klubu a sústredí sa na pomoc tímu dosiahnuť stanovené ciele. Álvarez po strede chýbal pre chorobu na tréningu Atlética aj vo štvrtok, v nedeľňajšom ligovom súboji ho fanúšikovia vypískali v zápase proti Villarrealu (2:2).

Álvarez, ktorý do Atlética prišiel v roku 2024 za 95 miliónov eur z Manchestru City, v rozhovore počas MS 2026 uviedol, že jeho prestup by bol "najlepším riešením pre všetkých".

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Vyjadrenie Atlética prišlo len deň po tom, čo prezident FC Barcelona Joan Laporta potvrdil, že klub stále dúfa v zisk Álvareza pred uzávierkou prestupového obdobia. Laporta tvrdí, že Katalánci dali na stôl ponuku v hodnote približne 100 miliónov eur.

Pre FC Barcelona je možný príchod Álvareza kľúčový pre posilnenie ofenzívnej línie po odchodoch Roberta Lewandowského aj Ferrana Torresa.


Zdroj: SITA.sk - Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: La Liga
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