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27. augusta 2026
Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza
Tagy: La Liga
Klub Atlético Madrid jasne deklaroval nesúhlas s predajom Juliána Álvareza do FC Barcelona. Španielsky futbalový klub Atlético Madrid jasne odmietol akékoľvek rokovania s konkurenčným FC Barcelona ...
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27.8.2026 (SITA.sk) - Klub Atlético Madrid jasne deklaroval nesúhlas s predajom Juliána Álvareza do FC Barcelona.
Španielsky futbalový klub Atlético Madrid jasne odmietol akékoľvek rokovania s konkurenčným FC Barcelona ohľadom možného prestupu útočníka Juliána Álvareza. Správa o nezáujme rokovaní so šampiónom La Ligy zaznela vo štvrtok na tlačovej konferencii "Los Colchoneros".
Predstavenstvo Atlética jednomyseľne vyjadrilo plnú podporu rozhodnutiu nevyjednávať o prestupe Álvareza do organizácie Blaugranas. Klub však zároveň uviedol, že nie je úplne zatvorený voči iným záujemcom, v posledných dňoch sa spomínal aj záujem londýnskeho Arsenalu o služby argentínskeho reprezentanta.
"Neboli a ani nebudú žiadne rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza,“ uvádza sa v stanovisku Atlética. Klub zároveň dodal, že je pripravený na rokovania týkajúce sa prestupov, avšak len "v etickej a profesionálnej rovine s rešpektom medzi klubmi".
FC Barcelona tieto požiadavky podľa Atlética zatiaľ nesplnila, o ďalších detailoch však madridský klub neinformoval. Rojiblancos už predtým podali oficiálnu sťažnosti na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Španielsku futbalovú federáciu (RFEF) pre neetické správanie FC Barcelona pri snahe získať Álvareza.
Atlético vyjadrilo presvedčenie, že Argentínčan chápe rozhodnutie klubu a sústredí sa na pomoc tímu dosiahnuť stanovené ciele. Álvarez po strede chýbal pre chorobu na tréningu Atlética aj vo štvrtok, v nedeľňajšom ligovom súboji ho fanúšikovia vypískali v zápase proti Villarrealu (2:2).
Álvarez, ktorý do Atlética prišiel v roku 2024 za 95 miliónov eur z Manchestru City, v rozhovore počas MS 2026 uviedol, že jeho prestup by bol "najlepším riešením pre všetkých".
Vyjadrenie Atlética prišlo len deň po tom, čo prezident FC Barcelona Joan Laporta potvrdil, že klub stále dúfa v zisk Álvareza pred uzávierkou prestupového obdobia. Laporta tvrdí, že Katalánci dali na stôl ponuku v hodnote približne 100 miliónov eur.
Pre FC Barcelona je možný príchod Álvareza kľúčový pre posilnenie ofenzívnej línie po odchodoch Roberta Lewandowského aj Ferrana Torresa.
Zdroj: SITA.sk - Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky futbalový klub Atlético Madrid jasne odmietol akékoľvek rokovania s konkurenčným FC Barcelona ohľadom možného prestupu útočníka Juliána Álvareza. Správa o nezáujme rokovaní so šampiónom La Ligy zaznela vo štvrtok na tlačovej konferencii "Los Colchoneros".
Predstavenstvo Atlética jednomyseľne vyjadrilo plnú podporu rozhodnutiu nevyjednávať o prestupe Álvareza do organizácie Blaugranas. Klub však zároveň uviedol, že nie je úplne zatvorený voči iným záujemcom, v posledných dňoch sa spomínal aj záujem londýnskeho Arsenalu o služby argentínskeho reprezentanta.
"Neboli a ani nebudú žiadne rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza,“ uvádza sa v stanovisku Atlética. Klub zároveň dodal, že je pripravený na rokovania týkajúce sa prestupov, avšak len "v etickej a profesionálnej rovine s rešpektom medzi klubmi".
FC Barcelona tieto požiadavky podľa Atlética zatiaľ nesplnila, o ďalších detailoch však madridský klub neinformoval. Rojiblancos už predtým podali oficiálnu sťažnosti na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) a Španielsku futbalovú federáciu (RFEF) pre neetické správanie FC Barcelona pri snahe získať Álvareza.
Atlético vyjadrilo presvedčenie, že Argentínčan chápe rozhodnutie klubu a sústredí sa na pomoc tímu dosiahnuť stanovené ciele. Álvarez po strede chýbal pre chorobu na tréningu Atlética aj vo štvrtok, v nedeľňajšom ligovom súboji ho fanúšikovia vypískali v zápase proti Villarrealu (2:2).
Álvarez, ktorý do Atlética prišiel v roku 2024 za 95 miliónov eur z Manchestru City, v rozhovore počas MS 2026 uviedol, že jeho prestup by bol "najlepším riešením pre všetkých".
Vyjadrenie Atlética prišlo len deň po tom, čo prezident FC Barcelona Joan Laporta potvrdil, že klub stále dúfa v zisk Álvareza pred uzávierkou prestupového obdobia. Laporta tvrdí, že Katalánci dali na stôl ponuku v hodnote približne 100 miliónov eur.
Pre FC Barcelona je možný príchod Álvareza kľúčový pre posilnenie ofenzívnej línie po odchodoch Roberta Lewandowského aj Ferrana Torresa.
Zdroj: SITA.sk - Atlético Madrid odmieta akékoľvek rokovania s FC Barcelona ohľadom prestupu Álvareza © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: La Liga
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