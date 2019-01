Prezident prijme Sakovú, chce s ňou hovoriť o bezpečnostnej situácii

Na archívnej snímke Andrej Kiska a Denisa Saková. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 30. januára (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska prijme vo štvrtok (31.1.) ministerku vnútra Denisu Sakovú (Smer-SD). Oznámila to jeho kancelária. Kiska už pred pár dňami avizoval, že chce so Sakovou hovoriť o aktuálnej bezpečnostnej situácii v krajine v súvislosti s pokračovaním vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.uviedol Kiska.Vo svojom vyjadrení k aktuálnej situácii na Slovensku narážal na medializovanie kontaktov predstaviteľov štátu s mafiou, podozrenia o príkaze bývalého policajného šéfa preverovať zavraždeného investigatívneho novinára.Ministerka Saková v pléne Národnej rady SR v stredu povedala, že dá v najbližších hodinách vedieť, či bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ostane jej poradcom, alebo nie.O tom, že Gašpar mal nechať cez podriadeného lustrovať zavraždeného novinára Jána Kuciaka, špekulovať nechcela. Saková zdôrazňuje, že informácie má len z médií. "dodala.Gašpar odmieta, že by dal príkaz na lustrovanie novinára Kuciaka v policajnej databáze. Informoval o tom v stredu premiér Peter Pellegrini (Smer-SD). O tom, či má zostať poradcom ministerky vnútra, v súčasnosti polemizovať nechcel. Šéfke rezortu vyjadril svoju podporu.