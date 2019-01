Rada EÚ a EP odobrili financovanie programov v Írsku aj po brexite

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 30. januára (TASR) - Európska únia musí zabezpečiť, aby súčasný program PEACE, ktorý podporuje mier a zmierenie na írskom ostrove, mohol medzi pohraničnými oblasťami Írska a britskej provincie Severné Írsko pokračovať aj napriek všetkým možným scenárom brexitu.Zhodli sa na tom v stredu v Bruseli veľvyslanci členských krajín EÚ (COREPER). Tí bez pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov podporili návrh nariadenia, ktorým sa stanovujú pravidlá pre pokračovanie programov spolupráce naprieč írskou hranicou aj v prípade vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ bez politickej dohody (tvrdý brexit).Okrem programu PEACE IV sa nariadenie vzťahuje aj na program INTERREG VA, ktorý podporuje hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť v Severnom Írsku, v pohraničných grófstvach Írska a západného Škótska.Členské krajiny Únie súhlasia, aby oba uvedené programy boli aj v prípade neriadeného brexitu naďalej financované z rozpočtu EÚ na základe súčasných riadiacich štruktúr. Úroveň financovania by zostala nezmenená až do konca roka 2020.Minulý týždeň aj Európsky parlament (EP), na úrovni pracovných výborov, navrhované nariadenie odobril a rovnako bez zmien schválil. To znamená, že v tejto agende sa už neplánujú žiadne ďalšie rokovania medzi Radou EÚ a europarlamentom. Očakáva sa, že poslanci EP prijmú svoju pozíciu na svojom prvom plenárnom zasadnutí v marci. Prijatie v Rade EÚ (ministri členských štátov) je naplánované na polovicu marca.Obe inštitúcie sa snažia pracovať takým tempom, aby zabezpečili, že nariadenie nadobudne účinnosť do 29. marca 2019, čo je stanovený dátum vystúpenia Spojeného kráľovstva z EÚ.COREPER v stredu zároveň schválil mandát, ktorý v prípade tvrdého brexitu umožní predsedníckej krajine v Rade EÚ začať s Európskym parlamentom rokovania o návrhu na zabezpečenie nových námorných spojení medzi Írskom a ostatnými krajinami EÚ. Ide o námorné spojenia v koridore medzi Severným morom a Stredomorím v rámci transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).Prehodnotenie námorného koridoru má zabezpečiť kontinuitu pre prebiehajúce a budúce investície do dopravnej infraštruktúry a poskytnúť právnu istotu pri plánovaní infraštruktúrnych projektov.