Prezident Putin je agresor a treba to jasne povedať, zdôrazňuje Sulík

22.2.2022 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimír Putin je agresor a treba to jasne povedať. V tlačovej správe to skonštatoval predseda koaličnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) a minister hospodárstva Richard Sulík.Liberáli podľa neho ostro odsudzujú konanie Ruska, ktoré uznalo separatistické regióny na východe Ukrajiny a nariadilo ich vojenské obsadenie.„To, čo sa v pondelok udialo na východe Ukrajiny, je absolútne neprijateľné a porušuje to medzinárodné právo. Slovensko musí vyslať jednoznačný signál, že stojí na strane nášho suseda," povedal Sulík.