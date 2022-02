Čaputová: Zo strany Ruska ide na Ukrajine o akt vojenskej agresie a okupáciu. Ohrozená je aj naša bezpečnosť

aktualizované 22. februára 2022, 15:12



22.2.2022 (Webnoviny.sk) -Z pohľadu medzinárodného práva pôsobia v utorok ozbrojené sily Ruska na legitímnom území Ukrajiny a ide preto o akt vojenskej agresie a okupáciu.Uviedla to prezidentka Zuzana Čaputová v reakcii na aktuálnu situáciu na Ukrajine. Stanovisko hlavy štátu poskytol hovorca prezidentky SR Martin Strižinec.Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin podľa Čaputovej v dlhom príhovore prakticky uprel Ukrajine právo na vlastný štát. Vzápätí ako jediný na svete uznal nezávislosť takzvanej Doneckej a Luhanskej republiky, ktoré sa pred ôsmimi rokmi za pomoci Ruska pokúsili odtrhnúť od Ukrajiny a poslal vojská do Doneckej a Luhanskej oblasti plniť údajnú „mierovú“ operáciu.„Nejde o žiadnu náhodnú reakciu či incident. Ide o pripravované, zámerné, nevyprovokované a neospravedlniteľné porušenie medzinárodného práva a územnej celistvosti zo strany Ruska voči nášmu susedovi, ktoré Slovensko ostro odsudzuje,“ zdôraznila prezidentka SR.Dodala, že tomuto vývoju Ukrajina nemala reálnu možnosť zabrániť.„Musela by totiž navždy zotrvať v sfére vplyvu Ruska, ktoré však ústami prezidenta Putina právo na jej existenciu aj tak neuznáva. Sami by sme ako suverénny štát takýto krok nikdy nespravili a nemôže ho nikto očakávať, či požadovať od Ukrajiny,“ pokračovala Čaputová.Slovenská prezidentka ocenila, že Ukrajina na masívny nárast ruskej vojenskej prítomnosti na jej hraniciach v posledných mesiacoch, na provokácie a aj na súčasnú vojenskú agresiu Ruska, reagovala pokojne a diplomaticky, „pretože si želá mier, podobne ako my a celé euroatlantické spoločenstvo“.Opätovne tiež pripomenula, že Slovensko uznáva územnú celistvosť Ukrajiny a jej právo slobodne si vybrať, kam chce patriť.„A budeme podporovať všetky kroky na pôde Európskej únie a Severoatlantickej aliancie, vrátane potrebných sankcií,“ doplnila.Vo svojom príhovore Putin podľa slovenskej prezidentky znovu zopakoval aj požiadavku, aby sa bezpečnostné garancie krajín východnej a strednej Európy, teda aj Slovenska, vrátili pred rok 1997.„Fakticky by tak Severoatlantická aliancia prestala garantovať aj našu bezpečnosť. Táto požiadavka prezidenta Putina je pre nás a aj pre všetky ostatné krajiny východnej a strednej Európy neakceptovateľná, pretože by sme sa vzdali časti svojej suverenity,“ skonštatovala Čaputová.Hlava štátu tiež informovala, že Slovensko eviduje výrazný nárast hybridných aktivít Ruska. Patrí k nim šírenie dezinformácií a falošných správ, napríklad o údajnej všeobecnej mobilizácii na Slovensku.„Cieľ týchto aktivít je jednoznačný - destabilizovať situáciu na Slovensku, vzdialiť nás od našich spojencov a priblížiť do ruskej sféry vplyvu. V čase bezprecedentne napätej situácie v celej Európe sa už takéto aktivity dajú považovať za ohrozenie bezpečnosti Slovenska. Takto k nim musíme aj pristupovať,“ vysvetlila.Na záver prezidentka vyzvala na pokoj.„Zachovajme si v týchto chvíľach, prosím, chladnú hlavu a súdnosť. Nenechajme sa vyprovokovať, nepodliehajme dezinformáciám a riaďme sa iba overenými informáciami z dôveryhodných zdrojov. V situácii, keď náš východný sused čelí otvorenej vojenskej agresii, je našou najlepšou obranou súdržnosť, spolupráca a hodnotová ukotvenosť,“ dodala.