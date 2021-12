Prezident Putin verí, že WHO rýchlo schváli vakcínu Sputnik V.

Nevyhnutný krok

6.12.2021 (Webnoviny.sk) - Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril nádej, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) rýchlo schváli vakcínu proti koronavírusu Sputnik V.Tento krok je podľa neho nevyhnutný pre zväčšenie globálnych dodávok ruskej očkovacej látky.Počas nedeľňajšej videokonferencie s Francescom Roccom, šéfom Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Putin povedal, že získanie odobrenia zo strany WHO je nutné pre širšiu distribúciu ruskej vakcíny vo svete vrátane bezplatných dodávok. „Máme v úmysle rozšíriť takúto pomoc," povedal Putin.Ruský líder zároveň argumentoval, že schválenie očkovacej látky Sputnik V Svetovou zdravotníckou organizáciou by umožnilo slobodné cestovanie po svete Rusom a obyvateľom ďalších krajín, ktorí sa dali zaočkovať touto vakcínou.Gamalejov inštitút, ktorý vakcínu Sputnik V vyvinul, uviedol, že táto očkovacia látka by mala byť účinná aj proti variantu koronavírusu omikron.Zároveň však konštatoval, že ihneď začne prácu na prispôsobení vakcíny tak, aby čelila novému variantu.Rusko očkovaciu látku Sputnik V vo svete aktívne propaguje, ale nedarí sa mu plniť sľúbené objemy dodávok. Krajiny v Latinskej Amerike sa sťažujú na meškania pri dodávkach vakcín pre druhú dávku očkovania.