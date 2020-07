Prezident Realu Madrid má smelú víziu, zo Zidana chce urobiť svojho Alexa Fergusona

Ponuka na celoživotný tanec

Pred Realom stojí ďalšia veľká výzva

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Počas hráčskej kariéry bol Zinedine Zidane majstrom elegancie a prudkých gólových výpadov, počas tej trénerskej zasa ovláda umenie ako doviesť mužstvo k úspechom. Nedávno spečatený majstrovský titul v La Lige bola už jeho jedenásta trofej, ktorú vybojoval počas dvoch funkčných období vo funkcii trénera Realu Madrid A keďže prezident Florentino Pérez sa podľa vlastných slov pracovne zaľúbil do Zidana, zrejme ho v blízkom čase neminie časovo neohraničená ponuka na ďalšiu spoluprácu.Podľa španielskeho novinára Eduarda Indu najvyšší klubový funkcionár "Bieleho baletu" ponúkne charizmatickému Francúzovi ponuku na celoživotný tanec s kráľovským veľkoklubom. A nielen to, Pérez údajne chce, aby 48-ročný futbalový guru s alžírskymi predkami v prípade, že sa rozhodne skončiť ako tréner, automaticky prevzal funkciu generálneho riaditeľa a riadil všetky športové procesy v klube. "Hovorí sa, že Pérez vidí v Zidanovi svojho Alexa Fergusona . Legendárny Škót trénoval Manchester United 27 rokov a tiež prijímal všetky kľúčové rozhodnutie v klube," napísal Inda, cituje ho aj ruský portál Championat.Zidane dobrovoľne opustil Real Madrid v roku 2018 po zisku víťazného hetriku v Lige majstrov. Potom prišla neúrodná sezóna a po necelom roku nasledoval návrat niekdajšieho fenomenálneho futbalistu na lavičku jedného z najostrejšie sledovaných klubov v Európe. Vlani to ešte na suverénny FC Barcelona nestačilo (Real skončil v tabuľke až tretí aj za mestským rivalom Atléticom), ale v tejto sezóne výrazne poznačenej koronavírusom, "Los Blancos" kráčali od víťazstvu k víťazstvu. Doslovne to platí o záverečných desiatich zápasoch po reštarte La Ligy po koronavírusovej prestávke.Aktuálne stojí pred Zidanom a jeho hráčmi ďalšia veľká výzva. Už 7. augusta nastúpia v Manchestri proti City na odvetu osemfinále Ligy majstrov, pričom prvý zápas sa ešte v závere februára v Madride skončil triumfom hostí 2:1.