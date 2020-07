Špindlerov Mlyn čaká hokejový sviatok s Jágrom aj Višňovským, Winter Classic v horách ešte nebol

Slovenské aj české legendy

23.7.2020 (Webnoviny.sk) - Český a slovenský hokej čaká koncom tohto roku výnimočná udalosť. Winter Classic - súboj hviezd pod šírym nebom, od 10. do 12. decembra, v netradičnom horskom prostredí, v Špindlerovom Mlyne. "Verím, že to bude akcia, aká v Česku dosial nebola a možno už ani nikdy nebude,“ hovorí hokejová legenda Jaromír Jágr . Ceny denných vstupeniek sa začínajú na 990 Kč, čiže cca 37,5 eura.Agentúra Eniva prichádza s konceptom predĺženého decembrového víkendu v Špindlerovom Mlyne, ktorý ponúkne bohatú nádielku súbojov na ľade: slovenského diváka budú v prvom rade lákať dva reprezentačné duely - súboj českých a slovenských hokejových legiend a reprezentácií v para hokeji. Okrem nich odohrajú aj duel juniorských tímov českej ligy, zápas Chance ligy a stretnutie Tipsport extraligy. "Winter Classic sa nikdy nekonal v horách, ani v Českej republike, ani vo svete. Preto sme zvolili Špindlerov Mlyn ako originálne dejisko. A chceli sme aj niečo naviac - nielen jeden zápas, ale akýsi prierez českým a slovenským hokejom,“ uviedla Andrea Bársony, spolumajiteľka usporiadateľskej agentúry Eniva v tlačovej správe organizátorov.Kto sa v Špindlerovom Mlyne začiatkom decembra predstaví? V zápase legiend sa spomínajú mená ako Ľubomír Višňovský Peter Bondra alebo Richard Lintner , na českej strane by mali na ľad okrem hviezdneho Jaromíra Jágra vykorčuľovať napríklad Jiří Šlégr, Martin Ručínský, Ondřej Pavelec či Martin Straka. V zápase Chance ligy (druhá najvyššia súťaž v Česku) proti sebe nastúpia Jágrov tím Rytíři Kladno a "domáci" HC Stadion Vrchlabí. Duel Tipsport extraligy odohrajú vo Svätom Petri Mountfield HK Hradec Králové a HC Sparta Praha. Kapacita štadióna, ktorý vyrastie na dojazde zjazdovky Svätý Petr, nebude malá - organizátori chystajú tribúny pre 7500 divákov.Myšlienka na Winter Classic v netradičnom horskom prostredí sa zrodila takmer pred rokom. "Možno by som to nemal hovoriť, ale nápad vznikol v okamihu, ked sme do Špindlerovho Mlyna plánovali úplne inú akciu. Spojitosť horského prostredia a hokeja nám ale prišla omnoho zaujímavejšia,“ vraví Tomáš Vosátka z usporiadateľskej agentúry Eniva. Nasledovali obhliadky priamo v areáli Svätého Petra. "Akonáhle sme si všetko odkrokovali a zistili sme, že sa nám na dojazd zjazdovky vojde hokejové klzisko aj s tribúnami, začali sme plánovať serióznejšie.“Prípravy následne prerušila pandémia koronavírusu a s ňou spojené obmedzenia. "Veľa ľudí prestalo akcii veriť a asi som bola jediný človek, ktorý sa na všetko pozeral pozitívne. Bola som presvedčená, že obmedzenia nemôžu trvať dlho. V máji sme začali pracovať naozaj intenzívne a verím, že aktuálna situácia nám umožní akciu zorganizovať, aj keď situácia naozaj nie je jednoduchá. Vývoj pandémie pozorne sledujeme a v rámci organizačného tímu máme funkciu takzvaného covid19-koordinátora, ktorý sa zaoberá vplyvom opatrení na prípravy a logistiku priamo na mieste tak, aby sme akciu zorganizovali v súlade s vládnymi nariadeniami, ktoré budú v platnosti v čase Winter Classic,“ dodáva Andrea Bársony.Hokejové Winter Classic sa stane súčasťou Ski Opening, tradičného otváracieho víkendu zimnej sezóny v najznámejšom českom horskom stredisku v Špindlerovom Mlyne. "Vždy sme nadšení, keď môžeme v našom areáli zorganizovať akúkoľvek akciu mimo lyžovania. Vnímam to ako našu dobrú vizitku a výzvu,“ netají René Hroneš, riaditeľ Skiareálu Špindlerov Mlyn. "Minulý rok sme hostili Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní, cez víkend sa vystriedalo takmer dvadsať tisíc ľudí. Takže vieme, že sme akciu tohoto formátu schopní zorganizovať.“Na hokejovú premiéru pod zjazdovkou sa teší aj Vladimír Staruch, starosta Špindlerovho Mlyna. "Bude to pre nás niečo úplne nové. V Špindlerovom Mlyne hokejová hala ani nič podobné nie je, najbližšia je vo Vrchlabí, teda privítať Winter Classic je pre nás zaujímavá myšlienka,“ poznamenal Staruch. Prípravy a výstavba priamo v Skiareáli Špindlerov Mlyn by mali začať necelé dva mesiace pred akciou. Týždeň po poslednom odohranom zápase už bude areál opäť naplno slúžiť lyžiarom. "Skoordinovať všetky stavebné práce, prípravu ľadovej plochy, tribún a kompletného zázemia nebude logisticky jednoduché a navyše musíme myslieť na to, že máme krátky čas na demontáž. Winter Classic bude na začiatku lyžiarskej sezóny, sme teda trochu limitovaní časom. Okrem premýšľania ako areál postavíme, sa zamýšľame nad tým, ako ho čo najefektívnejšie zdemontujeme,“ doplnil Vosátka.Netradičné prostredie vítajú aj reprezentácie Česka a Slovenska v para hokeji. "Je to pre nás obrovská výzva aj ocenenie našej dlhodobej práce. Chlapci sa na zápas neuveriteľne tešia. Zároveň sa na ľade stretneme s tímom Slovenska, čo bude aj pre divákov zaujímavé,“ vraví Jiří Bříza, šéftréner českej para hokejovej reprezentácie."Práve na Winter Classic vyústi naša desaťročná spolupráca, pretože para hokej na Slovensku vznikol práve pred desiatimi rokmi a všetky naše poznatky sme získavali od Čechov. Navyše 90% našich chlapcov hrá v českej lige, takže to bude aj naša veľkolepá oslava a prezentácia česko-slovenského para hokeja. Náš tím hral pod otvoreným nebom zatiaľ len raz a my dúfame, že para hokej predvedieme v tom najlepšom svetle a ukážeme fanúšikom z oboch krajín, aký je to parádny šport,“ podotkol Miroslav Dráb, generálny manažér slovenskej reprezentácie v para hokeji.Hokejový program Winter Classic 2020 sa skladal postupne. Prvým klubom osloveným zúčastniť sa boli Rytíři Kladno. Dôvod je jednoduchý - Jaromír Jágr. "Uvedomovali sme si, že pokiaľ má byť tohtoročné Winter Classic úžasný projekt v najlepšej lokalite, musí byť aj s najväčšou českou hokejovou legendou. Preto sme najprv oslovili klub Rytíři Kladno,“ vysvetľuje Bársony. "Aby som bol úprimný, keď sa tá myšlienka objavila prvýkrát, nebol som veľmi nadšený a vravel som si: Skvelý nápad, ale neviem, či do toho pôjdeme. Postupne som čím ďalej, tým väčší optimista a verím, že to dopadne skvelo," reagoval Jágr.Legendárny český hokejista plánuje nastúpiť ako hráč a zároveň sa podieľa na organizácii akcie. Ide akoby oprášiť svoju myšlienku z roku 2012, vtedy v priebehu výluky NHL prišiel s nápadom, že by si Rytíři Kladno zaslúžili zápas pod šírym nebom. "Tieto akcie sa musia plánovať dopredu minimálne pol roka. A vtedy nikto nevedel, kedy sa výluka skončí,“ priznal Jágr.V decembri tohto roku na neho čaká štvrtý zápas pod šírym nebom v profesionálnej kariére. Prvýkrát nastúpil Jaromír Jágr na vonkajšom klzisku v roku 2009 na Červenom námestí v Moskve, v rokoch 2012 a 2014 odohral v NHL dva duely pod šírym nebom. V horskom prostredí vykorčuľuje na ľad prvý raz. "V lete som bol prvý raz v Špindlerovom Mlyne. Počul som o ňom skvelé veci a všetci mali pravdu - teším sa, že tam za pár mesiacov bude stáť ľadová plocha s kabínami a tribúnami,“ dodal Jágr.Na atmosféru v Špindlerovom Mlyne sa teší aj bývalý slovenský reprezentant Ľubomír Višňovský. "Počas zápasov Čechov a Slovákov bola na štadióne vždy mimoriadne emotívna atmosféra. Verím, že pod šírym nebom to bude ešte elektrizujúcejšie a som rád, že túto energiu budem môcť opäť zažiť,“ povedal Višňovský