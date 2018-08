Prezident Trump je zločinec, tvrdí jeho bývalý právnik

Michael Cohen, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 22. augusta (TASR) - Michael Cohen, bývalý osobný právnik amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý je obvinený z rozličných finančných machinácií, uviedol, že od šéfa Bieleho domu by v prípade svojho odsúdenia nikdy milosť neprijal, pretože ho pokladá za. Pre rozhlasovú stanicu National Public Radio (NPR) to v stredu povedal Cohenov právnik Lanny Davis.povedal Davis.Davis zároveň obvinil Trumpa, že právomocvyužíva v prospech svojich "politických kumpánov", ktorípričom dodal, žeCohen sa v utorok priznal k spáchaniu finančných podvodov počas Trumpovej predvolebnej kampane vrátane vyplatenia peňažných čiastok určených na umlčanie osôb, pričom uzavrel s prokurátorom dohodu o vine a treste.Dohoda by podľa agentúry Reuters mohla uškodiť prezidentovi Trumpovi. Cohen totiž môže poskytnúť informácie osobitnému vyšetrovateľovi Robertovi Muellerovi, ktorý preveruje možné zasahovanie Ruska do kampane pred americkými voľbami v roku 2016 v prospech Donalda Trumpa.