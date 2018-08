Španielsky turistický priemysel sa stal hlavným motorom ekonomiky

Na archívnej snímke sa ľudia opaľujú na pláži v Barcelone. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 22. augusta (TASR) - Španielsky turistický priemysel vystriedal stavebníctvo a stal sa hlavným ťahúňom ekonomiky. Tento sektor zamestnáva viac ako dva milióny ľudí, ale mnohých len dočasne, počas letnej sezóny. Informoval o tom denník El País.Cestovný ruch je jedným z hlavných motorov oživenia španielskej ekonomiky po kríze a v súčasnosti je hlavným zdrojom zamestnanosti. Podľa prieskumu Španielskeho inštitútu cestovného ruchu (Turespana) na jar v ňom pracovalo 2,65 milióna ľudí. To predstavuje 13,7 % všetkých pracujúcich v Španielsku (19,34 milióna ľudí), čo znamená, že cestovný ruch predstihol stavebníctvo a stal sa najväčším zamestnávateľom v krajine.Zamestnanosť v cestovnom ruchu v súčasnosti dosiahla takmer rovnakú úroveň ako zamestnanosť v stavebníctve počas jeho rozmachu pred vypuknutím krízy. Podľa štatistického úradu INE v roku 2007, pred prasknutím realitnej bubliny v krajine, pracovalo v stavebníctve 2,7 milióna ľudí. Ale Španielsko malo vtedy 20,5 milióna obyvateľov v produktívnom veku, čo znamená, že stavebníctvo zamestnávalo 13,1 % z nich.Vďaka rekordnému počtu turistov v Španielsku dopyt po pracovníkoch v sektore cestovného ruchu neustále rastie. Na ilustráciu, z údajov Turespany vyplýva, že v 2. kvartáli 2014 pracovalo v turistickom priemysle viac ako 2,2 milióna ľudí. O štyri roky neskôr sa ich počet zvýšil na 2,6 milióna, čo predstavuje nárast o takmer 20 %. Rozmach cestovného ruchu zvýšil zamestnanosť v celom sektore služieb, ktorý poskytuje prácu až 75,5 % populácie v produktívnom veku.Nevýhodou je, že veľké množstvo pracovných pozícií v odvetví cestovného ruchu je len dočasných, pre jeho sezónnosť. Medzi aprílom a májom malo 35,2 % všetkých zamestnancov v tomto odvetví len zmluvu na dobu určitú, čo je o 9,6 percentuálneho bodu viac ako priemer v sektore služieb a takmer o 8,5 percentuálneho bodu viac ako priemer na celom trhu práce.V minulom roku však vzrástol aj počet ľudí pracujúcich v cestovnom ruchu na dobu neurčitú, a to o 6,7 %, zatiaľ čo počet dočasných zamestnancov sa zvýšil o 2,7 %. A hoci na jar tvoril podiel sezónnych zamestnancov v turizme 35,2 %, oproti rovnakému obdobiu vlani to bolo o takmer jeden percentuálny bod menej.Katalánsko je región, ktorý minulý rok navštívilo najviac turistov v rámci celého Španielska, pričom 19 miliónov boli cudzinci a päť miliónov domáci Španieli. Je to aj región, ktorý zamestnáva najväčší počet ľudí v cestovnom ruchu, v 2. kvartáli 2018 to bolo 457.944 ľudí. Druhá bola Andalúzia so 433.853 zamestnancami, čo je medziročný nárast o 7,5 %. A hoci má Madrid menej návštevníkov ako Baleárske a Kanárske ostrovy, v hlavnom meste pracovalo v cestovnom ruchu viac ľudí, až 400.000, zatiaľ čo na Beleároch to bolo 169.000 a na Kanárskych ostrovoch 244.000 ľudí.