Prezident Trump má s ministrom obrany Mattisom veľmi dobrý vzťah

Washington 15. októbra (TASR) - Americký prezident Donald Trump má podľa vlastných slov "veľmi dobrý vzťah" s ministrom obrany Jimom Mattisom - napriek tomu, že šéf Pentagónu je podľa neho "trochu demokrat". Prezident Trump to povedal v rozhovore pre stanicu CBS, odvysielanom v nedeľu.Na otázku, či Mattis odstúpi, Trump odpovedal, že mu to minister obrany nepovedal.pokračoval republikánsky šéf Bieleho domu s tým, že generál Mattis je podľa neho dobrý človek a vychádzajú spolu veľmi dobre. Pripustil, že odísť môže, v určitom momente podľa Trumpa každý odíde.Hovorca Pentagónu pre agentúru AP v reakcii na Trumpove slová povedal, že Mattis sa zameriava na svoju prácu, aby "americká armáda zostala najsmrtiacejšou silou na planéte".Americký prezident v tomto rozhovore taktiež zhodnotil, že po takmer dvoch rokoch v úrade sa aj napriek všetkým politickým búrkam cíti v Bielom dome "pohodlne".Bolo to trochu "neskutočné" povedať, že som prezident Spojených štátov, ale je to pravda pre všetkých, podotkol Trump. "Dokonca ani moji priatelia ma nevolajú Donald, ale volajú ma: pán prezident," dodal.Trump v tom istom rozhovore taktiež zrejme priznal reálnu existenciu zmeny klímy, stále si však nie je istý tým, či ju zavinil svojou činnosťou človek, uviedla agentúra DPA.povedal moderátorke Lesley Stahlovej s tým, že nevie, či je to spôsobené človekom.Ako pripomenula DPA, Trump sa v minulosti opakovane o zmene klímy vyjadroval ako o hoaxe.