Populistická AfD už sedí v takmer všetkých krajinských parlamentoch

Berlín 15. októbra (TASR) - Pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) sa pripravuje na vstup už do 15. z celkovo 16 krajinských parlamentov Nemecka. Na základe predbežných výsledkov nedeľňajších volieb v spolkovej krajine Bavorsko to v noci na pondelok uviedla agentúra DPA.AfD sa do krajinského snemu dostala "na prvý pokus" so ziskom 10,2 percenta, vyplýva z predbežných neoficiálnych výsledkov zverejnených po spočítaní všetkých hlasov.Jedinou spolkovou krajinou, v ktorej ešte zástupcovia AfD v parlamente nesedia, je spolková krajina Hesensko v strednom Nemecku. Tam sa však krajinské voľby uskutočnia o dva týždne a jej vyhliadky sú pozitívne, pripomenula DPA.Krajne pravicová AfD, ktorá vznikla v roku 2013, už taktiež obsadila kreslá v Európskom parlamente. Strana vyťažila z nespokojnosti nemeckej spoločnosti nad prílevom migrantov v rokoch 2015 a 2016. V súčasnosti je najväčšou opozičnou stranou v Nemecku.Na základe citovaných údajov získala Kresťanskosociálna únia Bavorska (CSU), ktorá má v tejto spolkovej krajine Nemecka dlhodobo vládnuce postavenie, iba 37,2 percenta hlasov. To predstavuje oproti predošlým krajinským voľbám z roku 2013 pokles o viac ako 10 percentuálnych bodov.Až polovičný pokles podpory je aj v prípade Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), ktorej sa pripisuje zisk 9,7 percenta hlasov. Druhou najsilnejšou stranou v Bavorsku budú po novom Zelení, ktorí dosiahli zisk 17,5 percenta.Volebná účasť dosiahla 72,4 percenta, dodala DPA.