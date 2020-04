Prezident Trump oznámil, že pravidlá dodržiavania sociálnych odstupov už vláda nepredĺži

Pravidlá už raz predĺžili

Prezident obnoví svoju predvolebnú kampaň

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Americká federálna vláda nepredĺži pravidlá dodržiavania sociálnych odstupov, keď ich platnosť vo štvrtok na konci apríla vyprší. Oznámil to prezident Donald Trump. Ako povedal novinárom vo svojej Oválnej pracovni, pravidlá "zmiznú" z dôvodu práce, ktorú robia guvernéri v jednotlivých štátoch.Pravidlá zavedené pred 45 dňami vláda začlenila do pokynov, ktoré dostali americké štáty k postupnému otváraniu svojich ekonomík, doplnil viceprezident Mike Pence.Pravidlá mali pôvodne platiť 15 dní, neskôr ich však predĺžili o ďalších 30. Zahŕňali odporúčania na prácu z domu, vyhýbanie sa reštauráciám a obmedzenie cestovania. Starších a chorých Američanov vyzývali, aby sa izolovali.Trump plánuje už budúci týždeň navštíviť Arizonu a teší sa na to, že obnoví svoju predvolebnú kampaň po tom, čo vyše mesiaca strávil pre pandémiu prevažne v Bielom dome."Dúfajme, že v nie veľmi vzdialenej budúcnosti budeme mať opäť veľké predvolebné zhromaždenia a ľudia budú sedieť vedľa seba," uviedol prezident. Kedy by sa tak mohlo stať, ale nespresnil.