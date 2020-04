Do štvorhviezdičkového hotela na Slovensku umiestnili repatriantov, výpadky tržieb to však nenahradí

Tržby sa prepadli na nulu

Subjekty hospodárskej mobilizácie

30.4.2020 (Webnoviny.sk) - Hotel Holiday Inn v centre Trnavy ubytoval v stredu večer prvých viac ako sto repatriantov. V hoteli absolvujú povinnú karanténu, ktorá potrvá v prípade negatívnych výsledkov testovania sedem dní. Ak by sa u niekoho zistilo ochorenie SARS-CoV-2, pobyt by sa mu predĺžil. Holiday Inn v Trnave vyčlenil pre repatriantov 150 lôžok v 75 izbách.Hotelu poskytnutie služby štátnej karantény podľa jeho spolumajiteľa Jozefa Mihalika pomôže udržať si zamestnancov a zabezpečiť aspoň nejaké príjmy, v žiadnom prípade však nenahradí výpadok tržieb. Na rozdiel od karanténneho centra napríklad v Gabčíkove budú mať repatrianti vyšší komfort ubytovania.„Ľudia sú v peknom zariadení, dostanú dobrú stravu, aj keď to nebude na úrovni štvorhviezdičkového hotela,“ povedal Mihalik. Starostlivosť o ubytovaných zabezpečí za prísnych hygienických opatrení hotelový personál. Štát hotelu podľa vyjadrenia ministerstva vnútra uhradí stravovanie osôb vo výške 13 eur na osobu denne, mzdové náklady na zamestnancov a prevádzkové náklady.Tržby dvoch hotelov Holiday Inn v Trnave a Žiline sa po povinnom zatvorení pre pandémiu prepadli podľa Mihálika zo 700-tisíc mesačne na nulu.Terajšie obdobie je podľa neho pre hotelierov dosť kruté, pretože aj pri nulových tržbách niektoré náklady zostali.Umiestnenie karanténneho zariadenia v absolútnom centre mesta nie je podľa ministerstva vnútra žiadny problém, pretože repatriované osoby neprichádzajú do kontaktu s obyvateľmi a objekt je nepretržite strážený policajnou hliadkou. Osobné autá aj autobusy, ktorými do Trnavy repatrianti prišli, boli tiež sprevádzané políciou.Priestory pre umiestnenie karanténnych centier vyhľadávajú ministerstvá, vyššie územné celky, obce a mestá, okresné úrady a organizácie v ich pôsobnosti. Súkromné subjekty začal štát oslovovať, keď vyčerpal kapacity štátnych zariadení. Po splnení zákonných podmienok a so súhlasom vlastníka sú tieto objekty zaradené medzi subjekty hospodárskej mobilizácie.Na plnenie z toho vyplývajúcich opatrení vydáva príkaz okresný úrad, súčasťou príkazu je aj určenie nákladov súvisiacich s prevádzkou centra, ktoré si subjekt uplatní na ministerstve vnútra.Okresný úrad v Trnave oslovil viacerých vlastníkov ubytovacích zariadení vo svojom území, v zálohe má niekoľko ďalších hotelov, predovšetkým v kúpeľnom meste Piešťany.