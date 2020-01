Prezident Trump sa nakazil terorizmom, myslí si Schwarzenberg

Nepriateľský postoj Američanov k Iránu

Nikto nesmie prekračovať medzinárodné právo

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - To, že americký prezident Donald Trump nariadil zabitie vplyvného iránskeho generála Kásema Solejmáního , pričom sa ani neobťažoval podrobne vysvetliť, čo ho k tomu viedlo, vyvolalo vo svete množstvo negatívnych reakcií.Máloktorý politik však reagoval tak ostro ako Karel Schwarzenberg , bývalý český minister zahraničných vecí a blízky priateľ exprezidenta Václava Havla Najskôr na svojom facebookovom profile a následne aj vo štvrtkovom rozhovore pre renomovaný český časopis Respekt Schwarzenberg vyhlásil, že takýmito činmi "sa staviame na rovnakú úroveň s teroristami", a naznačil, že Trump sa "nakazil terorizmom".Redaktor Respektu Schwarzenbergovi oponoval s tým, že jednotky podriadené Solejmánímu sú "podozrievané z mnohých násilností" a dá sa teda uvažovať o tom, či sa Američania nemali právo brániť - Schwarzenberg však s takýmto videním situácie nesúhlasí. "Keby som každého vojvodcu alebo politika, ktorého sa obávam, mal právo zabiť, tak bude na celom svete pole mŕtvol," povedal exminister.Schwarzenberg kritizoval v rozhovore pre Respekt aj dlhodobo príliš nepriateľský americký postoj k Iránu. "Od tej doby, keď bolo pred štyridsiatimi rokmi po prevrate obsadené americké veľvyslanectvo, považujú Irán za nepriateľský štát. Jeden známy západoeurópsky politik, s ktorým diskutovali o situácii, im hovoril: ´No dobre, ale Irán je v tomto regióne hlavná mocnosť.´ Ale oni odpovedali: ´Nie, hlavná mocnosť sme my.´ Nie sú schopní s Iránom hovoriť, akceptovať, že je to samostatný a veľký štát. Keď v Severnej Amerike ešte ľudia žili v ´dobe kamennej´, bolo už vybudované mesto Persepolis," povedal bývalý šéf českej diplomacie.Trumpovi išlo podľa neho aj v tomto prípade "predovšetkým o to, aby bol z pohľadu amerického voliča statočným junákom". "Ako tak pozorujem Trumpa, väčšinou sa rozhoduje z vnútropolitických dôvodov, nie zo zahraničnopolitických," myslí si Schwarzenberg."Priznávam, že som po celý život bol priaznivcom Američanov. Je to veľká demokratická krajina, ktorá nám môže byť v mnohých veciach vzorom. Ale tieto činy prezidenta Trumpa sú podľa môjho názoru, to hovorím otvorene, zločinné. Nikto nesmie prekračovať medzinárodné právo, ani prezident Spojených štátov," napísal Schwarzenberg na Facebook."Pamätám sa, ako boli mnohí u nás pobúrení, keď prezident Havel kedysi vyhlásil v súvislosti s vyhnaním našich Nemcov po vojne, že sme sa sami nakazili nacizmom. Ja mám teraz obavy, že sa niektorí poprední svetoví politici nakazili terorizmom," uviedol exminister.Informácie pochádzajú z webstránky českého časopisu Respekt a z facebookového profilu Karla Schwarzenberga.