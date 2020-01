Ľudia pripisujú februárovým voľbám na Slovensku vyššiu mieru dôležitosti, myslí si Slosiarik

Masívnejšia spoločenská diskusia

10.1.2020 (Webnoviny.sk) - Zvýšený záujem o voľbu poštou zo zahraničia pravdepodobne súvisí s tým, že ľudia vnímajú vyššiu mieru dôležitosti účasti v nadchádzajúcich voľbách. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol sociológ Martin Slosiarik Kým pri parlamentných voľbách v roku 2016 požiadalo o voľbu poštou 1 173 ľudí, pri nadchádzajúcich voľbách do Národnej rady SR už prejavilo záujem voliť zo zahraničia 2 374 občanov. Ich počet podľa Ministerstva vnútra SR stále rastie.Konečný počet žiadostí bude známy po 10. januári, kedy majú občania poslednú možnosť požiadať o voľbu zo zahraničia.Podľa Slosiarika prispieva k zvýšenej miere záujmu o voľby zo zahraničia aj masívnejšia spoločenská diskusia o voľbách zo zahraničia. „Dôležitým faktorom môže byť zvýšené povedomie o takejto možnosti a s tým súvisiaca kampaň,“ uviedol Martin Slosiarik K ochote ľudí voliť mohli podľa Slosiarika prispieť aj aplikácie na stránkach volby.srdcomdoma.sk a Voľby.Digital, ktoré umožňujú jednoduché vytvorenie žiadosti o voľbu zo zahraničia. Tú stačí následne odoslať na ministerstvo vnútra e-mailom.„Aplikácie samozrejme uľahčujú celkový proces zaslania žiadosti. Zvýšený záujem by som však nepripisoval iba existencii týchto aplikácií. Najdôležitejší je prvotný impulz k takejto aktivite a ten podľa mňa vychádza z motivácie týchto ľudí ísť voliť. Ľudia pravdepodobne vnímajú vyššiu mieru dôležitosti účasti v týchto voľbách,“ dodal Slosiarik. Parlamentné voľby na Slovensku v roku 2020 sa uskutočnia v sobotu 29. februára. Voliči žijúci v zahraničí môžu o voľbu poštou zo zahraničia požiadať do polnoci 10. januára – teda ešte dnes a zajtra. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00. Vo voľbách kandiduje 25 politických subjektov.