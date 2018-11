Prezident UEFA Čeferin je presvedčený, že Superliga nevznikne

Aleksander Čeferin, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 20. novembra (TASR) - Prezident Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksander Čeferin je presvedčený, že nepríde k vytvoreniu Superligy. Slovinský funkcionár to vyhlásil po stretnutí s Andreom Agnellim - šéfom vplyvnej Asociácie európskych klubov.citovala agentúra AFP slová Čeferina, ktoré odzneli v rozhovore pre portál bbc.com. Aj Agnelli vylúčil vytvorenie súťaže, v ktorej by hrali popredné kluby z najlepších európskych líg.zdôraznil Talian.Čeferin potvrdil, že sa plánuje zavedenie tretej európskej súťaže po vzore bývalého Pohára víťazov pohárov.Vznik novej súťaže by mali schváliť začiatkom decembra v írskom Dubline, kde sa uskutoční aj žreb kvalifikácie EURO 2020.