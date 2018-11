Na ME v krose sa predstaví päť Slovákov

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Nominácia SAZ na 25. ME v krose v Tilburgu (9. 12. 2018)



Bratislava 20. novembra (TASR) - Päť slovenských reprezentantov pobeží v nedeľu 9. decembra na 25. majstrovstvách Európy v krose v holandskom Tilburgu. Lídrom tímu bude najlepší slovenský vytrvalec, účastník maratónu na augustových ME v Berlíne Tibor Sahajda, ktorý sa predstaví v kategórii mužov.V pretekoch žien do 23 rokov budú štartovať čerstvá majsterka Slovenska medzi ženami Veronika Zrastáková a v USA študujúca Zuzana Durcová, na súťaž junioriek nominoval SAZ dve tohtoročné slovenské šampiónky - juniorskú Alexandru Zavadskú a dorasteneckú Elenu Duškovú. Vedúci výpravy bude Vladimír Gubrický, trénerom tímu šéftréner sekcie dlhých behov mimo dráhy Pavel Kováč.