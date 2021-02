Prezident USA Biden predĺžil účinnosť zákazu zhabávania nehnuteľností pri nesplácaní hypoték

Úľavy môžu využívať dlhšie

Milióny meškajúcich dlžníkov

16.2.2021 (Webnoviny.sk) - Americký prezident Joe Biden v utorok predĺžil do 30. júna účinnosť zákazu zhabávania nehnuteľností pri nesplácaní hypoték.Moratórium na konfiškácie nehnuteľností zaťažených hypotekárnymi úvermi, za ktoré ručí federálna vláda, malo pôvodne vypršať 31. januára. V prvý deň úradovania ho Biden predĺžil do 31. marca.Podľa vládnych údajov má problém so splátkami zhruba dvanásť percent hypotekárnych dlžníkov.Do 30. júna sa predlžuje aj lehota dlžníkom, ktorí chcú požiadať o odklad alebo zníženie splátok.Dlžníci, ktorí získali úľavy pri splácaní pred 30. júnom minulého roka, ich budú môcť využívať až ďalších šesť mesiacov naviac.Podľa Bieleho domu so splátkami mešká viac ako desať miliónov majiteľov nehnuteľností.Bidenova administratíva trvrdí, že rozšírenie politiky úľav „poskytne kritickú podporu majiteľom nehnuteľností farebnej pleti“.Tí „tvoria neprimeraný podiel dlžníkov“, ktorí majú vzhľadom na ťažkosti súvisiace s pandémiou problémy pri splácaní úverov.