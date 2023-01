Prezident Vučić skritizoval ruské výzvy, aby sa Srbi pridali k žoldnierom z Wagnerovej skupiny a bojovali na Ukrajine

17.1.2023 (Webnoviny.sk) - Srbský prezident skritizoval výzvy na ruských webstránkach a v skupinách na sociálnych sieťach na nábor Srbov do bojov na Ukrajine spolu s ruskou žoldnierskou Wagnerovou skupinou.„Prečo vy, od Wagnerovcov, voláte kohokoľvek zo Srbska, keď viete, že je to proti našim predpisom,“ vyhlásil Aleksandar Vučić v pondelok v televízii Happy. Zároveň tiež poprel, že by boli Wagnerovci prítomní v Srbsku. Informuje o tom spravodajský portál Sky News.Srbi majú zákonom zakázané zúčastňovať sa na konfliktoch v zahraničí a niekoľko ľudí už za to aj odsúdili. Dobrovoľníci zo Srbska bojovali s proruskými silami na Ukrajine v rokoch 2014 a 2015.Srbský minister obrany Miloš Vučević vystríhal Srbov pred tým, aby sa pridali do ruských radov, a v Rádiu Slobodná Európa pohrozil „právnymi dôsledkami“.Srbsko sa usiluje o členstvo v Európskej únii, ale udržiava obchodnú a vojenskú spoluprácu s Ruskom a je závislé aj od jeho dodávok plynu. Ruskú vojnu na Ukrajine Belehrad na medzinárodných fórach odsúdil, voči Moskve však neuvalil žiadne sankcie.