Prezident: Výsledky volieb ukázali, že ľudia chcú zmenu

Na snímke prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska vo volebnej miestnosti v Poprade. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Výsledky volieb ukázali, že ľudia v mnohých častiach krajiny chcú zmenu. Na margo komunálnych volieb, ktoré prebehli počas soboty (10. 11.), to uviedol prezident SR Andrej Kiska.Podľa prezidenta práve volebné výsledky ukázali, ako si ľudia predstavujúpriblížil. Prezidenta potešilo, že do politiky vstupujú noví ľudia, ktoríNálada na zmenu štýlu politiky je podľa neho prísľubom aj do ďalších volieb, ktoré Slovensko čakajú.Prezident tiež zablahoželal všetkým, ktorým ľudia prejavili dôveru.dodal.