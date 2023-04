Prezident Zelenskyj navštívi Varšavu, stretne sa s Dudom aj verejnosťou

3.4.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident tento týždeň navštívi Varšavu a stretne sa aj s Ukrajincami a Poliakmi. V pondelok to oznámil úrad poľského prezidenta s tým, že návšteva je naplánovaná na stredu.Začať by sa mala oficiálnym stretnutím Volodymyra Zelenského a poľského prezidenta Andrzeja Dudu. Potom by malo nasledovať stretnutie s verejnosťou.Šéf medzinárodného odboru Dudovho úradu Marcin Przydacz pre rádio RMF FM povedal, že s Ukrajincami a Poliakmi sa Zelenskyj stretne v Kráľovskom hrade. Tiež sa vraj chce poďakovať Poliakom za pomoc Ukrajincom.Poľsko sa stalo prvou zastávkou pre mnohých utečencov, ktorí z Ukrajiny ušli pred vojnou. Mnohí sa tam aj rozhodli zostať. Poľská vláda eviduje viac ako 1,5 milióna zaregistrovaných.