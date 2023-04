Šanca získať stovky eur na lokálne projekty práve odštartovala v Tescu

Kto môže získať grant?

Prihlasovanie nápadu odkiaľkoľvek

Ako prebieha prihlasovanie nápadu na zlepšenie svojho okolia:



Premyslite si, ako môže váš nápad zlepšiť život vo vašom okolí.

Vypočítajte si, koľko eur by stála realizácia projektu.

Zaregistrujte svoj projekt odkiaľkoľvek online na: https://tesco.sk/pomahame/registration/

Hotovo. Teraz stačí počkať na výber 231 najlepších nápadov. Tesco ich na svojej stránke zverejní v priebehu júna.

Počas leta zákazníci hlasovaním s pomocou žetónov v každej predajni Tesca rozhodnú o výške podpory – 300 eur, 600 eur alebo 1 300 eur.



3.4.2023 (SITA.sk) -"Záleží nám, aby sme dlhodobo prispievali k zlepšeniu života v komunitách na Slovensku. Za dvanásť edícií grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame sme podporili 2 310 projektov v celkovej sume takmer 1,9 milióna eur. Veríme, že zrealizované projekty inšpirujú ďalšie organizácie v regiónoch, aby svoje nápady prihlásili formou projektov. V rámci trinástej edície získa podporu 231 projektov a tie si rozdelia takmer 170-tisíc eur," vysvetľujeNávrhy na aktivity, ktoré pomôžu zlepšiť kvalitu života v komunite, môžu organizácie prihlasovať do konca apríla cez webstránku Tesca . Šancu získať finančnú podporu majú projekty, vďaka ktorým vzniknú napríklad nové komunitné priestory, záhrady, parky, divadlá či športoviská, budú obnovené pamiatky alebo sa zrealizujú rôzne športové či kultúrne podujatia, kurzy či vzdelávacie aktivity.Každý, kto má záujem uchádzať sa o finančný grant, môže nájsť inšpiráciu vo víťazných projektoch doterajších edícií . Z prihlásených nápadov vyberie nezávislá odborná komisia zložená zo zástupcov Tesca a neziskovej organizácie 231 najlepších projektov.O výške podpory rozhodnú počas leta zákazníci hlasovaním prostredníctvom žetónov vo všetkých obchodných prevádzkach Tesca na Slovensku. Projekt s najvyšším počtom hlasov v danom regióne získa finančnú podporu vo výške, projekt s druhým najvyšším počtom odovzdaných žetónov získa grant v sumea projekt na treťom mieste dostanePočas dvanástich edícií Vy rozhodujete, my pomáhame odovzdali zákazníci užv prospech projektov na podporu lokálnych komunít.V predchádzajúcej 12. edícii grantového programu Vy rozhodujete, my pomáhame získali podporu napríklad Združenie na záchranu Zborovského hradu s projektom na obnovu hradu Zborov v roku 2023, Mestský volejbalový klub Lokomotíva Zvolen na zorganizovanie športového tábora pre deti, ako aj Nadácia Bátor Tábor Slovakia s projektom Pomôžme onkologicky chorým deťom s návratom do triedneho kolektívu po dlhodobej liečbe. Finančný grant získali aj domovy sociálnych služieb, materské školy, športové kluby, knižnice, pacientske organizácie aj územné spolky Slovenského Červeného kríža.a jednoduché prihlasovanie cez online formulár na webstránke grantového programu.Detailný návod, ako podať projekt, si môžu záujemcovia pozrieť aj vo videu Informačný servis