Prezident Zelenskyj neočakávane navštívil čerstvo oslobodený Cherson, kde oslavujú davy ľudí (foto)

More footage of Zelenskyy walking through Kherson. pic.twitter.com/NIRQhptft8

— Mattia Nelles (@mattia_n) November 14, 2022





Cherson bol jediné regionálne hlavné mesto, ktoré Rusko od začiatku invázie na Ukrajinu obsadilo. Ukrajinské sily prišli do centra mesta v piatok po tom, čo z neho odišli Rusi. Stiahnutie sa z Chersonu je pre ruské sily tretí najväčší ústup vo vojne a prvý, ktorý zahŕňal vydanie takého veľkého okupovaného mesta tvárou v tvár veľkej ukrajinskej protiofenzíve, ktorá znovu dobyla časti východu a juhu Ukrajiny.





14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ukrajinské médiá informovali, že tamojší prezident Volodymyr Zelenskyj navštívil čerstvo oslobodené mesto Cherson na juhu krajiny.Zelenského kancelária uviedla, že nemôže potvrdiť cestu prezidenta do Chersonu a on sám v nedeľu na Facebooku uviedol, že sa nachádza vo svojom kyjevskom úrade. V pondelok ho však odfotili, ako pózuje s vojakmi na centrálnom námestí v Chersone.Napriek tomu, že davy ľudí v Chersone oslavujú oslobodenie mesta, úrady naďalej varujú obyvateľov, aby si dávali pozor na výbušniny nastražené okupantmi, a ruské sily, ktoré sú stále nablízku, hneď za strategicky dôležitou riekou Dnipro.Pri explózii míny na území Chersonskej oblasti, ktoré predtým okupovali ruské jednotky, už utrpela zranenia štvorčlenná rodina cestujúca autom. Ako referuje spravodajský web CNN, povedal to Kyrylo Tymošenko, zástupca šéfa úradu ukrajinského prezidenta. Podotkol, že medzi zranenými je aj 11-ročné dieťa.„Ruskí teroristi po sebe zanechali veľa mín a nástražných systémov. Opätovne žiadame ľudí, aby boli opatrní a nejazdili po cestách, ktoré ešte neboli skontrolované odborníkmi,“ uviedol Tymošenko na Telegrame.