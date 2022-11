Ruského ministra Lavrova mali po prílete na summit G20 náhle hospitalizovať

14.11.2022 (Webnoviny.sk) - Ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova po príchode na samit krajín G20 na indonézskom ostrove Bali previezli do nemocnice. V pondelok o tom informovali indonézske úrady s tým, že mal po prílete zdravotné problémy.Traja indonézski vládni a zdravotnícki predstavitelia agentúre AP potvrdili, že ruský šéf diplomacie je v opatere lekárov na ostrove. Všetci však požiadali o zachovanie anonymity, keďže nemajú povolenie verejne sa vyjadrovať. Podľa dvoch z nich mal Lavrov problémy so srdcom.Lavrova podľa dostupných informácií previezli do Sanglah Hospital v ostrovnom hlavnom meste Denpasar. Nemocnica sa však zatiaľ nevyjadrila a agentúre AP sa zatiaľ nepodarilo kontaktovať ani ruské veľvyslanectvo.Lavrov je najvyšším predstaviteľom Ruska na samite G20, ktorý sa začne v utorok.