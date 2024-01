Prezident Zelenskyj prímerie odmieta, akákoľvek prestávka by umožnila Rusku znovu sa vyzbrojiť

11.1.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že z prímeria na Ukrajine by vyťažilo akurát Rusko. Ako referuje web news.sky.com, podľa Zelenského má Moskva nedostatok výzbroje a akákoľvek prestávka by jej umožnila zvýšiť dodávky.Povedal, že Rusko rokuje o nákupe rakiet z Iránu a od Severnej Kórey dostalo viac ako milión kusov delostreleckej munície. Ukrajinský líder vo svojom prejave v Estónsku odmietol myšlienku, že prímerie by viedlo k akémukoľvek politickému dialógu.V stredu taliansky minister obrany uviedol, že hoci sa jeho pozícia k Ukrajine nezmenila, medzinárodné spoločenstvo by malo začať vytvárať rámec pre mierové rozhovory.