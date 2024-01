Renáta, súdená pre údajnú podporu terorizmu, je prepustená na slobodu

Prepustenie z väzby

Decembrové obvinenie

Navrhnutý trest pre obžalovanú

Mala pôsobil v Islamskom štáte

11.1.2024 (SITA.sk) - Renáta D. súdená pre údajnú podporu terorizmu ide von z väzby na slobodu. Ako pre agentúru SITA potvrdila hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová , súd rozhodoval o sťažnosti prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry proti uzneseniu Špecializovaného trestného súdu z 20. decembra 2023.Na neverejnom zasadnutí v stredu 10. januára pritom zamietol sťažnosť prokurátora a vydal príkaz na prepustenie obžalovanej z väzby. Zároveň pripomenula, že Renáta D. bola Špecializovaným trestným súdom neprávoplatne odsúdená pre prečin ohrozovania mravnej výchovy mládeže a nie pre obzvlášť závažný zločin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny.Najvyšší súd preto nezistil dôvody väzby, ako u nej boli konštatované pri poslednom prieskume väzobných dôvodov.Špecializovaný trestný súd (ŠTS) na pracovisku v Banskej Bystrici 20. decembra 2023 uznal Renátu D. za vinnú z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže formou spolupáchateľstva. Senát jej uložil dvojročný trest odňatia slobody s podmienečným odkladom na tri roky.Podľa súdu v prípade jej obvinenia z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny podľa rozsudku išlo o dôkaznú núdzu. Obžalovanú súd prepustil z väzby, ale prokurátor podal na mieste voči rozhodnutiu sťažnosť.Rozsudok nenadobudol právoplatnosť, pretože prokurátor sa odvolal voči právnej kvalifikácii aj do trestu, obhajca a obžalovaná si ponechali lehotu na odvolanie. Rozhodovať o odvolaní bude následne tiež Najvyšší súd SR.Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Peter Kysel žiadal v záverečnej reči pre obžalovanú úhrnný trest odňatia slobody vo výmere šesť rokov so zaradením do ústavu s minimálnym stupňom stráženia.Tento trest navrhol s prihliadnutím na poľahčujúce okolnosti aj s možnosťou mimoriadneho zníženia trestu. Prokurátor už nepožadoval uznať obžalovanú za vinnú zo zločinu vojnového bezprávia, pretože k tomuto nedokázali zabezpečiť dostatok dôkazov.Prokurátor obžaloval Renátu D. pochádzajúcu z Rimavskej Soboty z obzvlášť závažného zločinu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny, z obzvlášť závažného zločinu vojnového bezprávia a z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže.Podľa obžaloby mala obžalovaná, ktorá sa odsťahovala do Egypta, kde sa vydala a mala dve deti, odísť do Sýrie, pôsobiť s manželom aj deťmi v Islamskom štáte (ISIS) v Sýrii od januára 2015 až do februára 2019. Renáta D. na prvom pojednávaní uviedla, že sa cíti nevinná.Obžalovanú Renátu D. na Slovensko dopravili vo februári z Iraku vládnym špeciálom v rámci repatriácie slovenských občanov. Predtým žila v Sýrii, kam prišla z Egypta za svojím manželom, údajným členom teroristickej organizácie ISIS.Na Slovensko dopravili aj dve deti obvinenej. Sedemnásťročný syn je aktuálne v reedukačnom zariadení a mladšia dcéra v starostlivosti starej mamy. Samotná obvinená je od februára tohto roku vo väzbe.