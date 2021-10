Prezident Zeman je už niekoľko týždňov chorý, zrušiť musel celý svoj program

Ohrozené je aj stretnutie s Babišom

Prezident trpel dehydratáciou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Pražský hrad zrušil účasť prezidenta Miloša Zemana v nedeľňajšej diskusnej relácii Partie televízií Prima a CNN Prima NEWS. Jeho hovorca Jiří Ovčáček vysvetlil, že tak spravili zo zdravotných dôvodov.Prezidentov ošetrujúci lekár Miroslav Zavoral, ktorý je riaditeľom Ústrednej vojenskej nemocnice (ÚVN) v Prahe, Zemanovi odporučil, aby obmedzil pracovné aktivity, povedal pre CNN Prima NEWS Ovčáček s tým, že „zdravie je teraz prednejšie. Je to najdôležitejšie, čo máme“.Ovčáček už ráno pre Rádio Z povedal, že prezident je 14 dní chorý.Zatiaľ teda nie je jasné, či sa v nedeľu uskutoční plánované stretnutie Zemana s premiérom Andrejom Babišom. „V tejto veci nie je rozhodnuté. Ale nevylučujem, že schôdzka bude odložená. Odporúčania lekára sú veľmi dôležité a je dobre, že ich pán prezident vypočul. Na základe diskusií upravujeme program pána prezidenta. Je kľúčové, aby nabral silu na povolebné rokovania. Pán prezident nie je obmedzený vo výkone ústavných funkcií,“ zdôraznil hovorca.Zeman zo zdravotných dôvodov nebude ani voliť v parlamentných voľbách, ktoré sa konajú dnes a v sobotu, ako obyčajne v pražských Lužinách. Volebnú urnu mu privezú do zámku v Lánoch.O zlom zdravotnom stave českého prezident sa špekuluje už niekoľko dní. V septembri Zemana hospitalizovali a v ÚVN strávil zhruba desať dní. Lekári podľa hovorcu počas prvých dní prezidenta podrobili niekoľkým vyšetreniam a nenašli život ohrozujúce problémy.Zistili len, že trpí miernym vyčerpaním a dehydratáciou. Bývalý prezident Václav Klaus sa vyjadril, že jeho nástupca má problémy s pečeňou, čo súvisí s jeho životným štýlom.Zavoral tento týždeň údajne Zemanovi odporučil, aby sa vrátil do nemocnice, ale ten to vraj odmietol.