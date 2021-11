Prezident Zeman poveril Fialu zostavením vlády, líder koalície SPOLU plánuje pokračovať v rokovaniach

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Český prezident Miloš Zeman v utorok poveril predsedu ODS a lídra koalície SPOLU Petra Fialu zostavením vlády. Prostredníctvom tlačovej správy to oznámil Hrad, informuje spravodajský portál TN.cz.„Na základe výsledkov volieb do Poslaneckej snemovne Vás poverujem, aby ste viedli so zástupcami politických strán zastúpených v Poslaneckej snemovni rokovania, ktorých cieľom je zostavenie novej vlády,“ cituje Hrad Zemana, ktorý podľa vlastných slov očakáva, že ho bude Fiala ďalej informovať o výsledkoch povolebných rokovaní, aby “sa mohol rozhodnúť o svojom ďalšom ústavnom postupe“.Fiala následne na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter uviedol, že oficiálne poverenie prijal a v nasledujúcich dňoch bude pokračovať v rokovaní s koaličnými partnermi o definitívnej podobe vlády.