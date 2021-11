Cigániková navrhla v Záborskej zákone viacero zmien, zaviedla by tiež medikamentózne ukončenie tehotenstva

Dlhšie využívanie núdzového bývania

Bez súhlasu zákonného zástupcu o rok skôr

9.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ukončenie tehotenstva by malo byť možné okrem chirurgického zákroku aj medikamentózne. Táto úprava v zákone doteraz chýbala. Medikamentózne sa umelé ukončenie tehotenstva vykoná, ak ide o znásilnenie preukázané potvrdením o prijatí trestného oznámenia alebo, ak ide o samovoľný potrat.V zákone o pomoci tehotným ženám, s ktorým prišla Anna Záborská (klub OĽaNO), to navrhla predsedníčka zdravotníckeho výboru parlamentu Jana Bittó Cigániková (SaS) . Dohromady predložila dvanásť pozmeňujúcich návrhov k zákonu Záborskej.V ďalšom návrhu Bittó Cigániková uviedla, že matky budú môcť využívať zariadenia núdzového bývania dlhšiu dobu. Teda nie po dobu troch rokov odo dňa pôrodu, ale až do šiestich mesiacov po tom, čo dieťa nastúpi do materskej školy alebo na základnú školu, ak sa matka dovtedy o dieťa osobne starala.Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa sa má vyplácať po častiach počas 12 mesiacov. Za prvý mesiac sa vyplatí 266,14 eur a za druhý až dvanásty mesiac suma 264 eur. Bittó Cigániková tvrdí, že dôvodom je snaha zamedziť nehospodárnemu nakladaniu s veľkou sumou peňazí krátko po ich vyplatení.Nanovo sa má upraviť termín, od ktorého vzniká nárok na nemocenské poistenkyni, ktorá písomne požiadala o utajený pôrod. Má to byť nie od 21. , ale až od 24 týždňa tehotenstva. Podľa poslankyne SaS do 24. týždňa tehotenstvo nie je na žene vidieť.Zo Záborskej návrhu vypúšťa poslankyňa lehotu 96 hodín, ktorú má žena na rozmyslenie si interrupcie. Zostala by tak doterajšia lehota 48 hodín. V alternatívach navrhla lehotu 24 hodín, hodinu alebo sa úplne zruší lehota na rozmyslenie si interrupcie.Podľa ďalšieho pozmeňujúceho návrhu Bittó Cigánikovej sa má znížiť hranica, od ktorej žena nebude na umelé ukončenie tehotenstva potrebovať súhlas svojho zákonného zástupcu, a to z doterajších 16 rokov na 15 rokov. O ukončení tehotenstva tejto ženy bude zdravotnícke zariadenie informovať jej zákonného zástupcu.Zo Záborskej návrhu sa má vypustiť zákaz reklamy na potrebu alebo dostupnosť umelého ukončenia tehotenstva. Podľa Bittó Cigánikovej každá žena, ktorá sa rozhodne pre interrupciu, sa tak nerozhodla na základe reklamy, ale na základe osobných dôvodov.Vypustiť sa má aj ustanovenie, podľa ktorého má mať žena právo požiadať o druhú nezávislú lekársku správu od lekára z iného zdravotníckeho zariadenia. Rovnako sa má zrušiť povinnosť lekára poskytnúť žene súčinnosť pri zabezpečení vyšetrení.