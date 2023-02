Prezident Zeman si na rozlúčkovú návštevu vybral Tatry, okrem Čaputovej sa stretne aj so Schusterom či Kiskom (foto)

Stretnutie s expremiérmi aj exprezidentmi

Na Štrbskom Plese nie je prvýkrát

7.2.2023 (SITA.sk) - Na Štrbskom Plese sa v utorok začal oficiálny program rozlúčkovej návštevy českého prezidenta Miloša Zemana na Slovensku, a to uvítacím ceremoniálom s vojenskými poctami. Dosluhujúci prezident sa tu stretáva so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou Na popradské letisko priletel ešte v pondelok, večer spolu aj so svojimi partnermi absolvovali neoficiálnu večeru. V utorok dopoludnia sa koná ich súkromné stretnutie a tiež rokovanie členov národných delegácií.Český prezident pobudne na Slovensku do stredy. V utorok popoludní ho v Tatrách čaká ešte stretnutie so slovenským premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO), prídu za ním aj bývalí prezidenti Rudolf Schuster Andrej Kiska . Podvečer by sa mal stretnúť s bývalým predsedom vlády Petrom Pellegrinim (Hlas-SD).Prezidentka po príchode na Štrbské Pleso v pondelok pre médiá uviedla, že je veľmi rada, že si český prezident na rozlúčku vybral Vysoké Tatry. Označila ich za „krásne a výnimočné miesto, ktoré majú Česi aj Slováci tak radi“.Je už tradíciou, že prvé a posledné zahraničné cesty vrcholných predstaviteľov Česka a Slovenska vedú práve do druhej krajiny v rámci bývalého Československa. Návšteva Miloša Zemana priamo na Štrbskom Plese nie je prvou. Navštívil ho aj v roku 2018 počas svojej prvej zahraničnej cesty v rámci druhého prezidentského mandátu. Vtedy sa tu stretol s vtedajším prezidentom Andrejom Kiskom.Miloš Zeman bol prvým priamo zvoleným prezidentom Českej republiky. Prezidentské voľby vyhral v roku 2013 a opätovne v roku 2018. Jeho súčasný mandát vyprší 8. marca. Novým českým prezidentom bude Petr Pavel . Armádny generál vo výslužbe zvíťazil počas druhého kola prezidentských volieb koncom januára, keď porazil niekdajšieho premiéra Andreja Babiša.