Ombudsman upozornil poslancov na zneužitie dávok v hmotnej núdzi, prijímatelia sú ochudobnení „umelo“ zvýšenou cenou

7.2.2023 (SITA.sk) - Verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský sa na poslancov Národnej rady SR obrátil listom, v ktorom upozornil na možné zneužitie systému dávok v hmotnej núdzi, ktoré by bolo možné legislatívne korigovať na aktuálnej 83. parlamentnej schôdzi v rámci zákona o pomoci v hmotnej núdzi.Ako ďalej v tlačovej správe informoval referent pre mediálnu politiku a komunikačnú stratégiu Branislav Gigac, ombudsman tak reaguje na podnet podnikateľky, ktorá poukázala na to, že obec a obecné zastupiteľstvo jej znemožnili zapojiť sa do predaja potravín pre osoby, ktoré dávky v hmotnej núdzi nedostávajú v hotovosti, ale cez sociálne poukážky.„Ombudsman upozornil, že súčasná právna úprava pripúšťa, aby obec svojvoľne obmedzila vstup novým predávajúcim na lokálny trh, čo má negatívny vplyv na ceny tovarov. Prijímatelia dávok sú tak ochudobnení "umelo" zvýšenou cenou potravín či drogérie pre deti a rodiny v rámci možného lokálneho monopolu," uviedol Gigac.V adresovanom liste sa uvádza, že „tým, že občan je odkázaný realizovať pomoc v hmotnej núdzi v jednej či dvoch predajniach, môže dôjsť k znehodnoteniu reálnej hodnoty dávky v hmotnej núdzi. Napr. suma sto eur, ktorú dostane poberateľ v hmotnej núdzi v hotovosti na voľnom trhu, t. j. bez povinnosti byť viazaný režimom jednorázových poukážok, sa nemusí rovnať ekonomickej sume na viazanom a na obmedzenom trhu." Dodal, že na viazanom a obmedzenom trhu môže byť táto suma reálne 75 eur.Verejný ochranca práv zároveň poskytol tézy legislatívnych zmien pre prípad, že si ich parlament osvojí. Ombudsman navrhuje, aby sa právna norma upravila tak, aby obec bola povinná informovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny o každej žiadosti osoby, ktorá sa usiluje o vstup do systému predaja tovaru prostredníctvom poukážok vydaných obcou pri výkone činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a pomoci v hmotnej núdzi.Ďalej by sa podľa ombudsmana mohla zaviesť povinnosť obce uzatvoriť zmluvu s takýmto subjektom, ak spĺňa podmienky vstupu do systému predaja tovaru prostredníctvom poukážok vydaných obcou pri výkone činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a pomoci v hmotnej núdzi.Taktiež navrhol uložiť obci povinnosť zverejniť na webovom sídle obce a na webovom sídle Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny podmienky vstupu do systému predaja tovaru prostredníctvom poukážok vydaných obcou pri výkone činnosti osobitného príjemcu prídavku na dieťa a pomoci v hmotnej núdzi.Branislav Gigac tvrdí, že verejný ochranca práv o problematike už informoval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú , dočasne povereného premiéra a ministra financií Eduarda Hegera (OĽaNO), dočasne povereného ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina) , dočasne povereného ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého