Prezidenta Zemana plánujú čoskoro prepustiť z nemocnice, čaká ho nabitý program

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Ústredná vojenská nemocnica (ÚVN) v Prahe plánuje vo štvrtok prepustiť českého prezidenta Miloša Zemana. Informuje o tom portál Seznam Zprávy s odvolaním sa na dôveryhodné zdroje.Prezidenta by mali prepustiť vo štvrtok predpoludním, všetko však závisí od jeho aktuálneho zdravotného stavu a ranného rozhodnutia lekárov. Po prepustení by mal odísť na zámok v Lánoch, kde sa chystá v piatok vymenovať predsedu strany ODS Petra Fialu za premiéra.Hovorca ODS Václav Smolka pre Seznam Zprávy potvrdil, že menovanie v piatok platí. Podľa jeho slov to potvrdil kancelár prezidenta, ale konkrétny čas upresnia až vo štvrtok.Zatiaľ nie je jasné, či prepustenie Zemana z ÚVN bude krátkodobé alebo už prezident plánuje zostať mimo nemocnicu. Okrem menovania premiéra má česká hlava štátu v pláne aj stretnutia s ministerskými kandidátmi.Niektorí členovia prezidentovho lekárskeho konzília by podľa informácií spravodajského portálu boli radšej, ak by prezident zostal v nemocnici a dostával len krátkodobé priepustky. Šéf konzília Tomáš Zima sa už skôr vyjadril, že by odporučil pobyt v nemocnici s priepustkami do Lánov či na Pražský hrad na oficiálne akty.Zemana hospitalizovali 10. októbra pre zhoršenie jeho chronického ochorenia. Pôvodne ležal na klinike intenzívnej medicíny ÚVN a minulý týždeň ho preložili z rehabilitačného oddelenia na lôžko dlhodobej starostlivosti.