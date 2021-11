Ministri schválili zahraničné cesty členov vlády do Únie v budúcom roku

Odobrili cesty štátnych tajomníkov

Dodatočné schválenie ciest

24.11.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda na svojom stredajšom stretnutí schválila zahraničné cesty členov vlády, štátnych tajomníkov, predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a vedúceho Úradu vlády SR uskutočňované v roku 2022 do inštitúcií a orgánov Európskej únie.Okrem toho boli schválené aj ďalšie zahraničné cesty na mesiac december. Vyplýva to z Návrhu plánu zahraničných stykov vlády SR na december 2021.Zároveň odobrili cestu ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nom. SaS) do Lotyšska (30. november až 1. december) a Švédska (1. až 3. december).Rovnako je schválená aj cesta štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martina Klusa (SaS) do Španielska (28. až 30. novembra) a štátnej tajomníčky MZVEZ SR Ingrid Brockovej do Českej republiky v dňoch 30. novembra až 1. decembra.Návrh dodatočne schvaľuje zahraničné cesty premiéra Eduarda Hegera (OĽaNO) do Maďarska (4. novembra) a na Ukrajinu (12. novembra).Dodatočne sú schválené aj cesty šéfa rezortu diplomacie do Maďarska (4. novembra), Českej republiky (17. až 18. novembra) a Talianska (22. až 24. novembra).