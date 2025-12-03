Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 3.12.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Oldrich
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

03. decembra 2025

Prezidenti V4 diskutovali o smerovaní regiónu, Pellegrini hovorí o šanci posilniť pozíciu v Európe


Tagy: maďarský prezident Prezident Slovenskej republiky

V maďarskom Ostrihome sa v strede stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Maďarský prezident



Zdieľať
3.12.2025 (SITA.sk) -


V maďarskom Ostrihome sa v strede stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Maďarský prezident Tamás Sulyok uviedol, že maďarské predsedníctvo V4 si v duchu motta „Konkurencieschopný Vyšehrad“ ako hlavné ciele vytýčilo posilnenie konkurencieschopnosti, zvyšovanie bezpečnosti a ďalší rozvoj prepojiteľnosti regiónu.


„Vždy sa tešíme na príležitosti spolupracovať so Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom pri najdôležitejších otázkach. V4 zostáva jedným z najdôležitejších pilierov v strednej Európe. V neustále sa meniacom svete sme spolu silnejší,“ podčiarkol. Hoci náš región dosahuje v oblasti rastu produktivity lepší výsledok ako priemer EÚ, ide o dobiehanie zaostávania v rozvoji, podotkol.



Potreba vrátiť V4 jej pôvodnú silu


„Práve preto podporujeme tie snahy, ktorých cieľom je podpora konkurencieschopnosti,“ dodal. Zdôraznil význam digitalizácie a umelej inteligencie, avšak pri zachovaní etického kompasu. Vyzdvihol tiež spoluprácu medzi krajinami V4 v oblasti výskumu a vývoja.



Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 má veľký význam ako cenná platforma, na ktorej môžeme hovoriť o spoločných záujmoch, a na druhej strane sa môžeme aj lepšie pochopiť v oblastiach, kde sa naše názory rozchádzajú. Vyšehradská štvorka reprezentuje podľa jeho slov hlas strednej Európy s viac ako 60 miliónmi obyvateľov, ktorých hlas musí byť v Európe vypočutý.


„Preto je nutné vrátiť Vyšehradskej štvorke jej pôvodnú silu, rešpekt a predovšetkým schopnosť rozhodovať o svojej budúcnosti. Spoločnou prioritou bude budovanie silnej a odolnej ekonomiky, ktorá dokáže obstáť v európskom aj globálnom konkurenčnom prostredí a zaručí vysokú životnú úroveň pre našich obyvateľov,“ povedal Pellegrini.



Činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu


Za najväčšiu hrozbu pre konkurencieschopnosť Európy považuje vysokú ceny energií. „Spolu s našimi partnermi musíme nájsť rýchlu a veľmi účinnú cestu, ako tieto náklady postupne znižovať, inak riskujeme, že spoločnosti budú presúvať svoju výrobu do iných častí sveta,“ poukázal prezident.



Témou stretnutia hláv štátov v Ostrihome bola aj činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu za štvrťstoročie jeho existencie spolu s načrtnutím vízie, kam by sa mal v ďalších rokoch uberať.




Zdroj: SITA.sk - Prezidenti V4 diskutovali o smerovaní regiónu, Pellegrini hovorí o šanci posilniť pozíciu v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: maďarský prezident Prezident Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ministerstvo spravodlivosti spustil vyhodnocovanie podnetov k novému Občianskemu zákonníku
<< predchádzajúci článok
Americký súkromný sektor minulý mesiac znížil počet zamestnancov

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 