|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 3.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Oldrich
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
03. decembra 2025
Prezidenti V4 diskutovali o smerovaní regiónu, Pellegrini hovorí o šanci posilniť pozíciu v Európe
V maďarskom Ostrihome sa v strede stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Maďarský prezident
Zdieľať
V maďarskom Ostrihome sa v strede stretli prezidenti krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Maďarský prezident Tamás Sulyok uviedol, že maďarské predsedníctvo V4 si v duchu motta „Konkurencieschopný Vyšehrad“ ako hlavné ciele vytýčilo posilnenie konkurencieschopnosti, zvyšovanie bezpečnosti a ďalší rozvoj prepojiteľnosti regiónu.
„Vždy sa tešíme na príležitosti spolupracovať so Slovenskou republikou, Českou republikou a Poľskom pri najdôležitejších otázkach. V4 zostáva jedným z najdôležitejších pilierov v strednej Európe. V neustále sa meniacom svete sme spolu silnejší,“ podčiarkol. Hoci náš región dosahuje v oblasti rastu produktivity lepší výsledok ako priemer EÚ, ide o dobiehanie zaostávania v rozvoji, podotkol.
Potreba vrátiť V4 jej pôvodnú silu
„Práve preto podporujeme tie snahy, ktorých cieľom je podpora konkurencieschopnosti,“ dodal. Zdôraznil význam digitalizácie a umelej inteligencie, avšak pri zachovaní etického kompasu. Vyzdvihol tiež spoluprácu medzi krajinami V4 v oblasti výskumu a vývoja.
Prezident SR Peter Pellegrini zdôraznil, že V4 má veľký význam ako cenná platforma, na ktorej môžeme hovoriť o spoločných záujmoch, a na druhej strane sa môžeme aj lepšie pochopiť v oblastiach, kde sa naše názory rozchádzajú. Vyšehradská štvorka reprezentuje podľa jeho slov hlas strednej Európy s viac ako 60 miliónmi obyvateľov, ktorých hlas musí byť v Európe vypočutý.
„Preto je nutné vrátiť Vyšehradskej štvorke jej pôvodnú silu, rešpekt a predovšetkým schopnosť rozhodovať o svojej budúcnosti. Spoločnou prioritou bude budovanie silnej a odolnej ekonomiky, ktorá dokáže obstáť v európskom aj globálnom konkurenčnom prostredí a zaručí vysokú životnú úroveň pre našich obyvateľov,“ povedal Pellegrini.
Činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu
Za najväčšiu hrozbu pre konkurencieschopnosť Európy považuje vysokú ceny energií. „Spolu s našimi partnermi musíme nájsť rýchlu a veľmi účinnú cestu, ako tieto náklady postupne znižovať, inak riskujeme, že spoločnosti budú presúvať svoju výrobu do iných častí sveta,“ poukázal prezident.
Témou stretnutia hláv štátov v Ostrihome bola aj činnosť Medzinárodného vyšehradského fondu za štvrťstoročie jeho existencie spolu s načrtnutím vízie, kam by sa mal v ďalších rokoch uberať.
Zdroj: SITA.sk - Prezidenti V4 diskutovali o smerovaní regiónu, Pellegrini hovorí o šanci posilniť pozíciu v Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Ministerstvo spravodlivosti spustil vyhodnocovanie podnetov k novému Občianskemu zákonníku
Americký súkromný sektor minulý mesiac znížil počet zamestnancov