03. decembra 2025

Ministerstvo spravodlivosti spustil vyhodnocovanie podnetov k novému Občianskemu zákonníku


Prijímanie podnetov v rámci pripomienkového konania k návrhu Občianskeho zákonníka je ukončené. Informovalo tom



66c70770d284c437267741 676x451 3.12.2025 (SITA.sk) - Prijímanie podnetov v rámci pripomienkového konania k návrhu Občianskeho zákonníka je ukončené. Informovalo tom ministerstvo spravodlivosti. Návrh nového Občianskeho zákonníka sa podľa slov rezortu stretol s mimoriadne veľkým záujmom odbornej aj laickej verejnosti.


Ministerstvo teraz v spolupráci s kodifikačnou komisiou spúšťa proces dôkladného vyhodnocovania. Súčasťou pritom budú aj rozporové konania v prípadoch, kde to bude nevyhnutné na dosiahnutie konsenzu.

„Zmeny v návrhu zákona kódexového typu nikdy nie sú triviálne. Nateraz je preto predčasné vyjadrovať sa k tomu, ako budú jednotlivé podnety vyhodnotené. Pripomienky si vyžadujú detailnú právnu analýzu,“ zhodnotil minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD).

Ministerstvo pripomenulo, že príprava nového Občianskeho zákonníka bola komunikovaná a prezentovaná všetkými zainteresovaným stranám, a teda odbornej aj laickej verejnosti. V takejto komunikácii ministerstvo naďalej pokračuje.


Zdroj: SITA.sk - Ministerstvo spravodlivosti spustil vyhodnocovanie podnetov k novému Občianskemu zákonníku © SITA Všetky práva vyhradené.

