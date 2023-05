Prezidentka a Heger vedeli o Vlčanovej kauze už dva týždne a nekonali, tvrdí Matovič

7.5.2023 (SITA.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová dva týždne vedela o kauze dotácie pre ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana , ale nekonala. Na tlačovej konferencii to v nedeľu povedal šéf hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Dôvodom podľa neho môže byť to, že pravou rukou ministra bol Martin Ondraš z hnutia Progresívne Slovensko. „Je to veľmi závažné odhalenie," povedal Matovič s tým, že v tejto súvislosti vyvstáva otázka, či má hlava štátu morálne právo nominovať úradnícku vládu. „Oni mali konať obidvaja okamžite," uviedol Matovič na margo prezidentky aj predsedu vlády Eduarda Hegera „Mali riešiť tú kauzu a nie spoliehať sa na to, že možno sa to verejnosť nedozvie," vyhlásil líder OĽaNO s tým, že ak vyvodil zodpovednosť Eduard Heger, mala by tak urobiť aj prezidentka.Matovič zároveň zdôraznil, že jeho hnutie nemá nič spoločné s nomináciou Vlčana na ministerský post. „Bola to čisto autonómna nominácia pána premiéra," dodal predseda OĽaNO.