Muž dobodal ženu a po vražde chcel zahladiť stopy, nasledoval výbuch

7.5.2023 (SITA.sk) - Tragicky sa skončila sobotňajšia hádka medzi 63-ročným mužom a 48-ročnou ženou v obci Ptrukša (okr. Michalovce). Ako informuje košická policajná hovorkyňa Lenka Ivanová, muž ženu viackrát bodol s presne nezisteným predmetom do rôznych častí tela, a potom ju odvliekol do zadnej časti rodinného domu.„Tam založil požiar, ktorého výsledkom bol výbuch. Keďže sa na tomto mieste žena nachádzala, zranenia, ktoré utrpela, boli nezlučiteľné so životom a na mieste im podľahla,“ informovala policajná hovorkyňa.Ako dodala, zranenia utrpel aj agresor, vyžiadali si jeho okamžitý letecký transport do jednej z košických nemocníc. Jeho zdravotný stav je vážny.Kriminalistický technik na mieste zaistil viaceré stopy, ktoré boli zaslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach začal trestné stíhanie pre obzvlášť závažný zločin vraždy. V súčasnosti polícia vykonáva ďalšie potrebné úkony, preto nie je možné poskytnúť podrobnejšie informácie.