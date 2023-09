Prezidentka a premiér odignorovali Deň ústavy, tvrdí SNS a domnieva sa, že je za tým ocenenie kňaza Kuffu

2.9.2023 (SITA.sk) - Deň Ústavy SR a jeho oslavy si zasluhujú pozornosť všetkých ústavných činiteľov, ktorí si ctia ústavnosť. Prezidentka Zuzana Čaputová a premiér Ľudovít Ódor tento sviatok odignorovali.Uviedla to Slovenská národná strana (SNS) s tým, že prezidentka a premiér v piatok 1. septembra neprišli na slávnostné zasadnutie parlamentu a odovzdávanie štátnej ceny Jozefa Miloslava Hurbana.Národniari sa domnievajú, že dôvodom bola prítomnosť Mariána Kuffu , ktorý si prebral štátnu cenu za zásluhy najmä v humanitárnej oblasti.„Pokiaľ je pravdou, že prezidentka a premiér piatkové štátne slávnosti odignorovali práve pre Mariána Kuffu, je to len vizitkou ich jednostranného hodnotového nastavenia. Prezidentka si cenu pre seba za podporu európskej integrácie išla prevziať osobne až do Nemecka, ale keď na Slovensku preberá štátnu cenu významný predstaviteľ našej konzervatívnej spoločnosti počas slovenského štátneho sviatku, tak to jej už smrdí,“ uviedla SNS a doplnila, že slovenské vlády zostavené od roku 2020 už viackrát dokázali, že si Ústavu SR vykladajú tak, ako sa im to hodí.„Príkladom je uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou SR a vládou Spojených štátov amerických, odmietnutie vykonania referenda o predčasných parlamentných voľbách v roku 2021 či darovanie strategických zbraní našej armády na Ukrajinu," uzavrela SNS.