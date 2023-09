Progresívne Slovensko sa v predvolebnom prieskume dotiahlo na Smer a Republika predbehla Hlas

KDH so 7,3 percentami

2.9.2023 (SITA.sk) - Hnutie Progresívne Slovensko (PS) dobehlo vo volebných preferenciách stranu Smer-SD . Ak by sa teda konali parlamentné voľby v auguste, vyhrali by PS a Smer-SD s rovnakou podporou, a to 17,8 percenta.Na treťom mieste by skončilo hnutie Republika s 10,2 percentami. Republika tak predbehla v preferenciách stranu Hlas-SD , ktorú by volilo 9,4 percenta občanov Slovenska.Vyplynulo to z najnovšieho volebného prieskumu agentúry Median. Agentúra vykonávala prieskum od 25. do 31. augusta na vzorke 1 002 respondentov.Na štvrtom mieste je hnutie Sme rodina , ktorému by odovzdalo hlas 8,2 percenta opýtaných, nasledované Kresťanskodemokratickým hnutím s podporou 7,3 percenta.Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia (7,1 %), Sloboda a Solidarita (6,7 %) aj Slovenská národná strana (5,5%).Oproti minulotýždňovému volebnému modelu si tak Smer pohoršil o takmer 2,5 percenta. Republika si polepšila a prvýkrát predbehla Hlas-SD.