Prezidentka Čaputová adresovala ľuďom výzvu, lebo obmedzenia majú príliš veľa výnimiek (video)

Pacienti v nemocniciach ešte pribudnú

Telefonát s ministrom Krajčím

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.12.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová upozorňuje, že kým sa väčšina ľudí pripravuje na Vianoce, nemocnice sa pripravujú najmä na zvýšený počet pacientov s koronavírusom Vplyv obmedzení sa zatiaľ neprejavil, trvajú len krátko a majú príliš veľa výnimiek na zásadnejšie zníženie mobility. Do konca roka sa preto v nemocniciach očakáva tritisíc pacientov s ochorením COVID-19 a 300 na pľúcnej ventilácii.Starostlivosť o týchto pacientov prevezmú aj menšie a súkromné nemocnice, no keďže medzi infikovanými stále pribúda aj zdravotný personál, pomoc ďalších zdravotníkov slúžiacich na iných oddeleniach alebo mimo nemocníc bude potrebná.Hlava štátu to napísala vo svojom profile na sociálnej sieti s tým, že volala aj s ministrom zdravotníctva Marekom Krajčím (OĽaNO).„Obmedzme svoje kontakty na minimum aj nad rámec opatrení, ktoré dnes máme prijaté. Zdravie je najväčší darček, ktorý si tieto Vianoce môžeme dať. Sebe aj zdravotníkom tiež môžeme pomôcť, keď si budeme dávať väčší pozor, aby sme sa nedostali do nemocnice v dôsledku iných rizikových aktivít. Napríklad v dôsledku používania zábavnej pyrotechniky, zlej životosprávy alebo neohľaduplnosti či nepozornosti na cestách,” zdôraznila Čaputová.Doplnila, že každý pacient v nemocnici zamestnáva a v tejto situácii aj vyčerpáva lekárov a sestry, ktorí tak môžu chýbať pri iných život zachraňujúcich úkonoch u hospitalizovaných pacientov.