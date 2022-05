Prezidentka Čaputová by mala podľa Cigánikovej vetovať balíček pomoci rodinám

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová by mala podľa poslankyne Jany Ciganíkovej (SaS) vetovať balíček opatrení, ktoré majú pomôcť rodinám. Uviedla to v relácií Na telo v televízií Markíza. Cigániková vidí problém najmä v spôsobe presadenia opatrení v Národnej rade SR Zákon schválil parlament v utorok v skrátenom legislatívnom konaní. „Nemohli sa na to pozrieť iní ľudia ako Igor Matovič , naozajstní odborníci,“ povedala Cigániková.Suma prídavku na dieťa sa od júla tohto roka zvýši zo súčasných 25,88 eura na 30 eur a od začiatku budúceho roka na 40 eur. Stúpne aj daňový bonus na nezaopatrené deti.Od júla suma daňového bonusu na dieťa do 15 rokov vzrastie na 70 eur a od začiatku budúceho roka na 100 eur. Na nezaopatrené dieťa vo veku nad 15 rokov sa daňový bonus od júla tohto roka zvýši na 40 eur a od začiatku budúceho roka na 50 eur.