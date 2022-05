Viceprezidentka Harrisová vyzvala na zákaz útočných zbraní, nemajú miesto v civilnej spoločnosti

Zbraň vojny

Pricestuje aj prezident Biden

29.5.2022 (Webnoviny.sk) - Americká viceprezidentka Kamala Harrisová vyzvala na zákaz útočných zbraní. Svoju výzvu predniesla v sobotu na pohrebe 86-ročnej Ruth Whitfieldovej, ktorá zomrela 14. mája pri masovej streľbe v supermarkete v Buffale.Streľba, ktorá si vyžiadala dovedna 10 mŕtvych, sa odohrala desať dní predtým, ako ďalší strelec zabil v texaskej škole 19 detí a dve učiteľky. Viceprezidentka na pohrebe okrem týchto spomenula aj ďalšie útoky a vyhlásila, že je načase povedať dosť násiliu páchanému strelnými zbraňami, informuje spravodajský portál BBC.„Každý sa musí postaviť a súhlasiť s tým, že toto by sa u nás nemalo diať a mali by sme mať odvahu s tým niečo urobiť,“ povedala Harrisová prítomným na pohrebe. Dodala, že riešenie je jasné a zahŕňa veci ako previerky kupujúcich a zákaz útočných zbraní.„Viete, čo je to útočná zbraň? Bola navrhnutá pre konkrétny účel: rýchlo zabiť čo najviac ľudí. Útočná zbraň je zbraňou vojny, nemá miesto v civilnej spoločnosti,“ konštatovala politička. Útočníci z Buffala aj Uvalde boli vlastníkmi pušiek v štýle AR-15.Pokusy o univerzálne previerky a zákaz útočných zbraní v USA čelia prekážkam. Táto otázka je v Spojených štátoch rozdeľujúca, pričom takmer všetci demokrati podporujú silnejšiu kontrolu, zatiaľ čo u republikánov je za len 24 percent. Mocná loby Národnej asociácie vlastníkov zbraní (NRA) využíva na ovplyvnenie členov Kongresu značný rozpočet.V nedeľu by do Uvalde mal pricestovať americký prezident Joe Biden , pričom sa očakáva, že aj on vyzve na prísnejšiu kontrolu držby zbraní. V sobotu vyzval Američanov, aby sa nahlas vyslovili proti násiliu páchanému strelnými zbraňami.