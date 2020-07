Prezidentka Čaputová ku sviatku sv. Cyrila a Metoda vyzvala k spolupatričnosti s ľuďmi na okraji

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prezidentka Zuzana Čaputová pri príležitosti štátneho sviatku svätých Cyrila a Metoda vyzvala, aby sa nezabúdalo na ľudí, ktorí sa cítia byť na okraji spoločnosti.„Som vďačná za slová, ktoré práve dnes odzneli. Pamätajme na tých, ktorí sa cítia byť na okraji, ktorí sú na periférii, pretože to je naozaj kresťanské,“ povedala Čaputová po skončení svätej omše v Kostole sv. Margity v bratislavskej mestskej časti Lamač. Ako ďalej uviedla, na omši počas kázne ju oslovili slová, ktoré poukazovali na ľudí na periférií, ktorí možno nie sú tak videní, možno sa cítia odstrčení a nepochopení pre svoju inakosť.Prezidentka pripomenula, že na dnešný sviatok sa pripomínajú dôležité historické udalosti, a to príchod vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí priniesli vieru a učenie. „Boli to odvážni ľudia, ktorí prišli do nového priestoru šíriť múdrosť vzdelania a vieru,“ poznamenala prezidentka.